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شاهد| الأهلي يعبر الخليج بثلاثية
الرياضة

شاهد| الأهلي يعبر الخليج بثلاثية

صحيفة البلادaccess_time15 / ربيع الآخر / 1446 هـ      18 أكتوبر 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- جدة

نجح فريق الأهلي في تحقيق فوز مهم على نظيره الخليج بثلاثية نظيفة، في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة السابعة من دوري روشن للمحترفين.

كاد أن يسجل كونستاتينوس هدفا للخليج في الدقيقة10، لكن كرته اصطدمت بالعارضة.

أهدر فابيو مارتينيز فرصة لتسجيل الهدف الأول للخليج في الدقيقة 28، بعد حصوله على تمريرة داخل منطقة الجزاء، ليسدد بعدها الكرة أعلى عارضة حارس مرمى الأهلي.

في الشوط الثاني، دفع مدرب الأهلي ماتياس يايلسه باللاعب روبرتو فيرمينو بدلًا من زميله زياد الجهني، وبعده دخل اللاعب سعد بالعبيد بدلًا من عبدالله العمار.

وتلقى لاعب الخليج خالد السميري بطاقة حمراء في الدقيقة 53، ليكمل فريقه المباراة بـ 10 لاعبين.

سجل اللاعب فراس البريكان الهدف الأول لفريق الأهلي في الدقيقة55، وعزز المهاجم الإنجليزي ايفان توني النتيجة بإحرازه الهدف الثاني للأهلي في الدقيقة 70.

وجاء الهدف الثالث لفريق الأهلي في الدقيقة 74 عن طريق المدافع ميريح ديميرال.

بتلك النتيجة، رفع الأهلي رصيده إلى 10 نقاط في المركز الخامس، بينما تجمد رصيد الخليج عند 7 نقاط في المركز الثاني عشر.

 

 

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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