شاهد| الأهلي يعبر الخليج بثلاثية

البلاد- جدة

نجح فريق الأهلي في تحقيق فوز مهم على نظيره الخليج بثلاثية نظيفة، في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة السابعة من دوري روشن للمحترفين.

كاد أن يسجل كونستاتينوس هدفا للخليج في الدقيقة10، لكن كرته اصطدمت بالعارضة.

أهدر فابيو مارتينيز فرصة لتسجيل الهدف الأول للخليج في الدقيقة 28، بعد حصوله على تمريرة داخل منطقة الجزاء، ليسدد بعدها الكرة أعلى عارضة حارس مرمى الأهلي.

في الشوط الثاني، دفع مدرب الأهلي ماتياس يايلسه باللاعب روبرتو فيرمينو بدلًا من زميله زياد الجهني، وبعده دخل اللاعب سعد بالعبيد بدلًا من عبدالله العمار.

وتلقى لاعب الخليج خالد السميري بطاقة حمراء في الدقيقة 53، ليكمل فريقه المباراة بـ 10 لاعبين.

سجل اللاعب فراس البريكان الهدف الأول لفريق الأهلي في الدقيقة55، وعزز المهاجم الإنجليزي ايفان توني النتيجة بإحرازه الهدف الثاني للأهلي في الدقيقة 70.

وجاء الهدف الثالث لفريق الأهلي في الدقيقة 74 عن طريق المدافع ميريح ديميرال.

بتلك النتيجة، رفع الأهلي رصيده إلى 10 نقاط في المركز الخامس، بينما تجمد رصيد الخليج عند 7 نقاط في المركز الثاني عشر.