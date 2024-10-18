الرياضة رابطة الدوري السعودي للمحترفين: حديث السيد مايكل إيمناليو فُسِّر بطريقة غير صحيحة

الرياض – هاني البشر

إشارةً إلى ما تم تداوله حول الحديث الإعلامي الذي أدلى به المدير الرياضي برابطة الدوري السعودي للمحترفين مايكل إيمناليو، يوم أمس الخميس الموافق 17 أكتوبر 2024م، في إحدى منصات التواصل الاجتماعي، حول التنافسية العالية في دوري روشن. تود الرابطة الإيضاح أن حديث المدير الرياضي برابطة الدوري السعودي للمحترفين السيد مايكل إيمناليو، قد فُسِّر بطريقة غير صحيحة، حيث إن القصد من حديث السيد مايكل أنه يطمح أن يصل المستوى التنافسي في بطولة الدوري إلى أعلى المستويات، وأن يكون هناك أكبر عدد من الفرق المتنافسة على البطولة، حيث إن هذا الأمر سينعكس إيجابًا على ارتفاع المستوى الفني للدوري وقوته، ويرفع من قيمته السوقية العالمية، الأمر الذي يتماشى مع أحد أهم المستهدفات الرياضية، بأن يكون الدوري السعودي ضمن قائمة أفضل (10) دوريات كرة قدم حول العالم. وتؤكد الرابطة في هذا الإطار، حرصها التام والمستمر على تحقيق مبدأ عدالة المنافسة، وسعيها من خلال العمل المستدام لخلق بيئة رياضية متميزة وجاذبه لأفضل لاعبي العالم، وهذا الأمر لن يتحقق إلا بمساعدة الأندية المتواجدة كافة في دوري روشن السعودي، وتعاونها المثمر والمستمر باحترافية عالية وصولاً للهدف الذي يتطلع نحوه الجميع.