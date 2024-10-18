القادسية يحصد 17 ميدالية في ختام الألعاب السعودية

حصدت رياضات القادسية 17 ميدالية متنوعة، في ختام مشاركاتها بالنسخة الثالثة لدورة الألعاب السعودية 2024، بواقع سبع ميداليات ذهبية، وخمس فضيات، ومثلها برونزيات.
افتتح فريق القادسية للسباحة حصيلة الحصاد، بإحراز سبع ميداليات متنوعة، بواقع ثلاث ذهبيات لكل من محمد العتيبي (200 متر صدر) ومعاذ الريزان (100 متر صدر) وفريق التتابع (100X 4 متر متنوع)، وفضيتين لكل من علي العيسى (200 متر ظهر) ويوسف بوعريش (50 متر حرة)، وبرونزيتين لكل من سلطان العتيبي (200 متر صدر) وإيما ايغلستروم (50 متر حرة).
كما نجح فريق القادسية للسباحة في تحطيم ستة أرقام قياسية في منافسات الدورة، وجاءت البداية من الفريق القدساوي في سباق 100X 4 متر متنوع (ظهر، فراشة، صدر، حرة)، بزمن 3:52.04 حيث كان الرقم القديم بزمن 3:57.58 المسجل منذ 22 سنة (عام 2002)، وسجل السباح علي العيسى رقمًا قياسيًا في سباق 200 متر ظهر بزمن 2:08.29، والرقم القديم بزمن 2:10.00، ورقم قياسي آخر للعيسى في سباق 100 متر ظهر بزمن 58.55، والقديم بزمن 58.98، وحقق السباح يوسف بوعريش رقميين قياسيين في يوم واحد في سباق 50 متر حرة بزمن 23.49 في الفترة الصباحية ثم بزمن 23.35 في الفترة المسائية، حيث كان الرقم القديم بزمن 23.62، كما حقق محمد العتيبي رقمًا قياسيًا في سباق 200 متر صدر بزمن 2:21.68، والرقم القديم بزمن 2:19.53.
وفي منافسات الجودو، أحرز فريق القادسية خمس ميداليات متنوعة، بواقع ذهبيتين لكل من محمد الهاجري، وغادة العتيق، وميدالية فضية حققها محمد المالكي، وبرونزيتين لكل من راكان الدوسري، ورغد الزهراني.
وفي منافسات التايكوندو، حقق فريق القادسية ثلاث ميداليات متنوعة، بواقع ذهبيتين لكل من دنيا أبوطالب، ورياض حمدي، وميدالية فضية أحرزتها رحمة الخواهر.
وفي منافسات سباق الدراجات لفئة الفردي، حقق أحمد العمراني الميدالية الفضية بزمن 2:52:27.
وفي منافسات كرة الطاولة، حققت زينب العلويات الميدالية البرونزية.
من جانبه، قال مدير الرياضات المتعددة والفردية بنادي القادسية محمد الزهراني: الحمدلله على ما تحقق من إنجازات متميزة لفرسان وفارسات القادسية في النسخة الثالثة لدورة الألعاب السعودية، التي شهدت حصيلة مضاعفة عن النسخة الماضية، حيث أحرزنا فيها سبع ميداليات فقط، بينما حققنا في النسخة الحالية 17 ميدالية متنوعة من 16 رياضة شاركنا بها من أصل 53 رياضة معتمدة في الدورة، ونحن في القادسية دائمًا نتطلع للأفضل والمزيد والمنافسة على المراكز الأولى، وكل الشكر للإدارة القدساوية على دعمها للرياضات المتعددة بالنادي.
وأبدى الزهراني سعادته الكبيرة بما قدمه فريق السباحة بالنادي من مستويات فنية عالية ونتائج إيجابية وأرقامًا قياسية كانت حديث المراقبين والمتابعين لسباقات السباحة في دورة الألعاب السعودية.
وأضاف: نهنئ أبناءنا الأبطال فرسان السباحة على الصورة المشرفة التي ظهروا بها، ولاقت الثناء من المسؤولين والمتابعين المهتمين في رياضة السباحة، ونبارك لهم وللجهازين الفني والإداري تحقيق سبع ميداليات متنوعة، وفريقي الدراجات وكرة الطاولة بتحقيق ميدالية فضية وأخرى برونزية، والتي نهديها إلى جماهير وعشاق القادسية وأبناء الخبر.
من جهته، أبدى مدير الرياضات الجماعية والقتالية بنادي القادسية عادل فلاته، سعادته بنتائج فريق الجودو، بإحراز إجمالي خمس ميداليات متنوعة، وفريق التايكوندو بتحقيقه ثلاث ميداليات متنوعة، مشيرًا إلى أن ذلك يعكس انطلاقة قوية لنتائج المعسكر التدريبي والتحضيرات الفنية والبدنية المكثفة للموسم الجديد.
وقال فلاته: نهنئ ونبارك لأبطالنا وبطلاتنا الانجازات التي تحققت في منافسات دورة الألعاب السعودية، تأكيدًا للخطط الاعدادية المدروسة من قبل الطاقم الفني والإداري والتركيز على تعزيز تواجد الفئات العمرية وتدرجها للمشاركة في البطولات، ولا ننسى توجيه الشكر لإدارة النادي على دعمها واهتمامها للرياضات المتعددة من أجل تحقيق الأهداف المرسومة في الصعود لمنصات التتويج.
يشار إلى أن القادسية شارك في النسخة الثالثة للدورة بـ 16 رياضة: كرة الطاولة، التنس، الدراجات، البلياردو، السباحة، السهام، الطائرة، السلة، كرة القدم الصالات، التايكوندو، الجودو، الملاكمة، الكاراتيه، الجوجيتسو، المصارعة، الألعاب الإلكترونية.
صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي.
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