إيمينالو يكشف كواليس تفاوض روشن مع صلاح

الرياضةإيمينالو يكشف كواليس تفاوض روشن مع صلاح صحيفة البلادaccess_time15 / ربيع الآخر / 1446 هـ 18 أكتوبر 2024chat_bubble_outlineضف تعليق البلاد- جدة كشف مايكل إيمينالو، المدير الرياضي لدوري روشن السعودي للمحترفين، عن كواليس المفاوضات مع المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي. وقال إيمينالو في تصريحات عبر بودكاست “obi one”: إنه بالفعل كان هناك مفاوضات قوية من قبل رابطة دوري روشن مع محمد صلاح، ولكن الوقت لم يكن مناسبًا للاعب لمغادرة ليفربول. وأضاف: “انتقال محمد صلاح إلى الدوري السعودي للمحترفين يتوقف على رغبة اللاعب نفسه”. وأوضح في نهاية تصريحاته: “ليفربول أيضًا لم يكن لديه الرغبة في التفريط في محمد صلاح، وشعرت وقتها أن اللاعب ليس جاهزًا للقدوم إلى السعودية”.