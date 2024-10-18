إيمينالو يكشف كواليس تفاوض روشن مع صلاح

البلاد- جدة كشف مايكل إيمينالو، المدير الرياضي لدوري روشن السعودي للمحترفين، عن كواليس المفاوضات مع المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي.

وقال إيمينالو في تصريحات عبر بودكاست “obi one”: إنه بالفعل كان هناك مفاوضات قوية من قبل رابطة دوري روشن مع محمد صلاح، ولكن الوقت لم يكن مناسبًا للاعب لمغادرة ليفربول. وأضاف: “انتقال محمد صلاح إلى الدوري السعودي للمحترفين يتوقف على رغبة اللاعب نفسه”. وأوضح في نهاية تصريحاته: “ليفربول أيضًا لم يكن لديه الرغبة في التفريط في محمد صلاح، وشعرت وقتها أن اللاعب ليس جاهزًا للقدوم إلى السعودية”.