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إيمينالو يكشف كواليس تفاوض روشن مع صلاح
الرياضة

إيمينالو يكشف كواليس تفاوض روشن مع صلاح

صحيفة البلادaccess_time15 / ربيع الآخر / 1446 هـ      18 أكتوبر 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- جدة

كشف مايكل إيمينالو، المدير الرياضي لدوري روشن السعودي للمحترفين، عن كواليس المفاوضات مع المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي.

وقال إيمينالو في تصريحات عبر بودكاست “obi one”: إنه بالفعل كان هناك مفاوضات قوية من قبل رابطة دوري روشن مع محمد صلاح، ولكن الوقت لم يكن مناسبًا للاعب لمغادرة ليفربول.

وأضاف: “انتقال محمد صلاح إلى الدوري السعودي للمحترفين يتوقف على رغبة اللاعب نفسه”.

وأوضح في نهاية تصريحاته: “ليفربول أيضًا لم يكن لديه الرغبة في التفريط في محمد صلاح، وشعرت وقتها أن اللاعب ليس جاهزًا للقدوم إلى السعودية”.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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