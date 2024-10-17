الرياضة 5 مواجهات في انطلاقة دوري الدرجة الأولى للكرة الطائرة

الدمام-البلاد

تنطلق غداً الجمعة منافسات دوري الدرجة الاولى للكرة الطائرة بخمس مواجهات؛ حيث يلتقي الشرق ونيوم على صالة نادي الشعلة 3.30 عصراً يقود اللقاء عبدالعزيز الرميحي حكم اول ومتعب السعيد حكم ثان وبدر العميرة مسجلاً. ويلعب الفتح مع الخبراء على صالة نادي الفتح 2 ظهراً يقود اللقاء محمد الهزيم حكم اول وعبدالرحمن الراجح حكم ثان ويعقوب السبت مسجلاً. ويحل السلام ضيفاً على اليرموك على صالة دار التوحيد بجازان 3.30 عصراً يقود اللقاء احمد ظافر حكم اول وسعد العلياني حكم ثان وماجد خميس مسجلاً. ويستضيف النور العلا علو صالة نادي النور 3.30 عصراً يقود اللقاء احمد الرجب حكم اول وعبدالمحسن الجزيري حكم ثان ومسفر الرشدة مسجلاً. ويلتقي الهداية والتهامي على صالة نادي النهضة 3.30 عصراً يقود اللقاء عبدالرحمن الدوسري حكم اول وخالد العتيبي حكم ثان ومحمد الجابر مسجلاً.