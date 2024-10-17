“الرياض” تحتضن المواجهة المرتقبة بين نجمات الجولف العالمية

الرياض – محمد الجليحي

تستعد مجموعة من أبرز نجمات الجولف العالمي؛ لخوض مواجهة مثيرة في ختام سلسلة بطولة أرامكو للفرق المقدمة من صندوق الاستثمارات العامة، التي تُقام في نادي الرياض للجولف من 31 أكتوبر إلى 2 نوفمبر.

وتتصدر البريطانية تشارلي هول وجورجيا هال المشهد، إلى جانب الأمريكية أليسون لي والتايلاندية باتي تافاتاناكيت.

مع اقتراب نهاية الموسم ، وتسعى كل لاعبة لترك بصمة في هذه البطولة العالمية التي تُنظمها جولف السعودية، وسط توقعات بتقديم عروض مميزة على أرض الملعب.

وتسعى البريطانية تشارلي هول لإنهاء موسمها 2024 بفوز مميز، حيث تستعد لمواجهة حاملة لقب البطولات الكبرى جورجيا هال في منافسات سلسلة بطولة أرامكو للفرق، التي ستُقام في نادي الرياض للجولف من 31 أكتوبر إلى 2 نوفمبر.

وتشارك هول إلى جانب جورجيا هال، اللتين مثلتا فريق أوروبا في كأس سولهايم 2024 وفريق بريطانيا في باريس، برفقة النجمة الأمريكية أليسون لي والتايلاندية باتي تافاتاناكيت، كأبرز اللاعبات المشاركات في ختام سلسلة بطولة أرامكو للفرق المقدمة من صندوق الاستثمارات العامة، التي تنظمها جولف السعودية.

وحققت تشارلي هول بمسيرة استثنائية في السلسلة، تسعة مراكز ضمن العشرة الأوائل في عشر مشاركات فقط، منها فوز فردي في نيويورك عام 2021.

وأعربت هول عن حماسها للمشاركة بالرياض هذا العام، قائلة: “المشاركة في الرياض تعد فرصة رائعة بالنسبة لي. بعد أن حققت المركز الثاني في تامبا وكوريا، أشعر أن أدائي في أفضل حالاته، وأنا متحمسة لتحويل هذه الفرص القريبة إلى فوز.”

ومنذ انطلاق رياضة الجولف الاحترافية النسائية في السعودية عام 2020، شاركت هول في ثماني بطولات بالمملكة، منها سلسلة بطولة أرامكو للفرق وبطولة أرامكو السعودية للسيدات الدولية. وأكدت هول، التي أصبحت سفيرة لجولف السعودية هذا العام، على النمو الملحوظ الذي شهدته رياضة الجولف في المملكة منذ مشاركتها الأولى.

كما أشادت بالجهود التي تبذلها جولف السعودية في تعزيز مشاركة النساء والفتيات في الجولف، قائلة: “العمل الذي تقوم به جولف السعودية في إدخال المزيد من النساء والفتيات إلى اللعبة من خلال هذه الفعاليات هو أمر ملهم، وأنا ممتنة جدًا لكوني جزءًا من هذا الإرث الذي يتم بناؤه.”

من جهتها أثبتت البريطانية جورجيا هال قدرتها على قيادة فريقها إلى الفوز، بعد أن حققت لقب سلسلة بطولة أرامكو للفرق المقدمة من صندوق الاستثمارات العامة في لندن لعام 2023، إلى جانب نجاحها الفردي في السعودية بفوزها ببطولة أرامكو السعودية للسيدات الدولية لعام 2022 في جدة.

هذا العام، ورغم خسارتها بصعوبة في تصفيات مثيرة امتدت لثلاث جولات للحصول على اللقب، تبقى هال مصممة على تحقيق أول لقب فردي لها في الرياض.

وقالت اللاعبة “أشعر بتحفيز أكبر من أي وقت مضى لتحقيق لقب آخر في البطولة، وأرى أن الرياض ستكون المكان المثالي لذلك. أتطلع إلى التحدي وتقديم أداء مميز أمام الجماهير”.

وستشهد المواجهة النهائية لسلسلة بطولة أرامكو للفرق المقدمة من صندوق الاستثمارات العامة عودة الصيغة المفضلة للاعبات والجماهير إلى الرياض، في ختام مثير لسلسلة 2024. وستشهد البطولة منافسة 28 فريقًا على مدار ثلاثة أيام في منافسة شديدة.

وسيشمل الحدث أيضًا منطقة جماهير مميزة حيث يمكن للمشجعين اختبار مهاراتهم مع “جو جولف” أحد مبادرات جولف السعودية، والتي تهدف إلى توفير وصول سهل وممتع لرياضة الجولف لجميع الأعمار.

وستتيح المنطقة للمشجعين فرصة الحصول على نصائح لتحسين مهاراتهم في الجولف أو البدء كمبتدئين بجانب المنافسات المثيرة التي يشهدها الملعب.