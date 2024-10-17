الرياضة

” الحقباني ودانية” يتوجان بذهب التنس في الألعاب السعودية

صحيفة البلادaccess_time14 / ربيع الآخر / 1446 هـ      17 أكتوبر 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- الرياض

توج صاحب السمو الأمير عبدالله بن فهد بن عبدالله، عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، عمار الحقباني بذهبية التنس (للرجال)، التي اختتمت أمس الأربعاء في مركز الاتحاد السعودي للتنس بالرياض، بعد فوزه على شقيقه سعود الذي حصد الفضية، ضمن دورة الألعاب السعودية 2024 في نسختها الثالثة، فيما ذهبت البرونزية للاعب الثقبة شريف حسين بعد فوزه على لاعب الفتح محمد إبراهيم.

وتوجت أريج مطبقاني رئيس الاتحاد السعودي للتنس، منافسة (السيدات) بحضور وهدان القاضي عضو مجلس إدارة الاتحاد، بعد أن انتزعت أميرة بدوي (الاتحاد) الميدالية الذهبية، وأحرزت نادية العروسي (النصر) الميدالية البرونزية، وحققت دانية الزهير (العلا) البرونزية، بعد فوزها على نايا الفاروقي (الاتحاد).

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *