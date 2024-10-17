البار يتوج أبطال كرة الطاولة بالألعاب السعودية

البلاد- الرياض
اختتمت اليوم الخميس، منافسات كرة الطاولة، فئة “الشباب والرجال والسيدات والشابات” ضمن دورة الألعاب السعودية 2024 بنسختها الثالثة، التي أقيمت في بوليفارد 1.
وتوج الدكتور عبدالله البار رئيس الاتحاد السعودي لكرة الطاولة، وصالح الراشد المدير التتفيذي للعبة، الفائزين والفائزات في المراكز الأولى باللعبة.
ففي منافسات “فردي شابات” حققت جمانة كساب “الاتفاق” الميدالية الذهبية ، ونالت زهراء العباد “الاتفاق” الميدالية الفضية، وحصلت زينب العلويات “القادسية” على المركز الثالث والميدالية البرونزية.