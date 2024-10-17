الرياضة

البار يتوج أبطال كرة الطاولة بالألعاب السعودية

صحيفة البلادaccess_time14 / ربيع الآخر / 1446 هـ      17 أكتوبر 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- الرياض

اختتمت اليوم الخميس، منافسات كرة الطاولة، فئة “الشباب والرجال والسيدات والشابات” ضمن دورة الألعاب السعودية 2024 بنسختها الثالثة، التي أقيمت في بوليفارد 1.

وتوج الدكتور عبدالله البار رئيس الاتحاد السعودي لكرة الطاولة، وصالح الراشد المدير التتفيذي للعبة، الفائزين والفائزات في المراكز الأولى باللعبة.

ففي منافسات “فردي شابات” حققت جمانة كساب “الاتفاق” الميدالية الذهبية ، ونالت زهراء العباد “الاتفاق” الميدالية الفضية، وحصلت زينب العلويات “القادسية” على المركز الثالث والميدالية البرونزية.

 

وانتزعت رزان اسماعيل “الرائد” ذهبية “فردي السيدات” ونالت زميلتها شيماء الحمادي ” الرائد” الميدالية الفضية، فيما حققت رنا دلوع “النور” البرونزية.
وأحرز سالم السويلم “الفتح” ذهبية “فردي شباب”، وحصل محمد العالي “الحزم” على الميدالية الفضية، ونال أحمد حسين “الخليج” الميدالية البرونزية.

وفي منافسات “فردي رجال” انتزع علي الخضراوي “الاتحاد” الميدالية الذهبية، وحصل شادي مجدي “الشباب” على الميدالية الفضية، ونال خالد الشريف “الأهلي” المركز الثالث والميدالية البرونزية.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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