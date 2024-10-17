الرياضة الألعاب السعودية| الكاراتيه تختتم المنافسة بـ9 نهائيات

البلاد- الرياض تختتم اليوم الخميس منافسات الكاراتيه لفئات الشباب والرجال والسيدات والشابات، ضمن دورة الألعاب السعودية 2024 في نسختها الثالثة، المقامة في بوليفارد 2. وستنطلق المنافسات بمرحلة المجموعات، تليها مباريات نصف النهائي، لتُختتم بالمباراة النهائية وتحديد الأبطال في كل الفئات. وسيقام النهائي بين المتنافسين في الأوزان التالية:

في نهائي وزن -55 كجم للشباب، عبدالله الدوسري (النصر) و سلطان مسيري (الهلال) ، تسبقها مواجهة على الميدالية البرونزية: خالد العتيبي (الأهلي) خالد الغامدي (نادي الأهلي) ، وفي نهائي وزن -61 كجم للشباب، يلتقي علي حفني (الاتحاد) وسعد السيف (النصر) ، تسبقها مواجهة على الميدالية البرونزية، والتي تجمع فيصل العتيبي (الهجر) ومراد التيماوي (الوطني) وفي نهائي وزن -68 كجم للشباب، يتقابل محمود المغربي (الصفا) وصقر المالكي (النصر) ، تسبقها مباراة على الميدالية البرونزية، وتجمع باسل آل جعفر (الاتفاق) ومهند وائل (العلا) ، وفي نهائي وزن -76 كجم للشباب، يتواجه أسامة هوساوي (الأهلي) وعبدالله القحطاني (الصفا) ، ويسبقها مواجهة على الميدالية البرونزية، بين محمد السيد (الاتحاد) وطلال الذيابي (نادي العلا). وفي نهائي وزن +76 كجم للشباب، يلتقي سلمان العيسى (الهجر) وعلي أمين (نيوم) ، ويسبقها مواجهة على الميدالية البرونزية، وتجمع يوسف العبدالعظيم (الفتح) ورضا العبدالعظيم (الفتح) ، فيما يتقابل في نهائي الوزن المفتوح للشابات، نادين الدالي (الأهلي) ورنا فياض (الهلال) ، ويسبقها مواجهة على الميدالية البرونزية، وتجمع جوان فتيحه (الهلال) و صبا الكشي (الشباب).