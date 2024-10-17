الألعاب السعودية| “السقا ولينا” ينتزعان ذهب السهام

أحرز عمر حسام السقا (الانطلاق) الميدالية الذهبية، في منافسات السهام، التي أقيمت اليوم الخميس على مضمار نادي الرياض، ضمن دورة الألعاب السعودية 2024، في نسختها الثالثة، وحصد عبدالعزيز الكربي (الثقبة) الميدالية الفضية، فيما حقق فارس ماطر العتيبي (الثقبة) الميدالية البرونزية.
وحصلت لينا المنجم (نجد) على الميدالية الذهبية (للسيدات) ونالت عائشة آل علي (الفاروق) الميدالية الفضية، وذهبت البرونزية لحصة السريع (نجد).
وتوج الفائزين المهندس تركي الدربي، نائب رئيس الاتحاد السعودي للسهام، بحضور عبدالله النويصر، عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسهام.
صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي.
وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م
(البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م