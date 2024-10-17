الرياضة الألعاب السعودية| التدمري والمطيري ومعمر يحصدون ذهب فنون القتال المختلطة

البلاد- الرياض توجت البتول باروم الرئيس التنفيذي للأكاديمية الأولمبية السعودية، الفائزين في منافسات فنون القتال المختلطة، التي أقيمت اليوم الخميس في بوليفارد 4، ضمن دورة الألعاب السعودية (الثالثة) 2024، بحضور عبدالعزيز بن أسامة جليدان رئيس الاتحاد السعودي لفنون القتال المختلطة. وحصد معاذ التدمري ذهبية وزن 61.2 كجم، ونال سعود عامودي، الميدالية الفضية، وأحرز سعد ال رايح ومغير الفتني، الميدالية البرونزية. وحقق ناصر المطيري الميدالية الذهبية في وزن 70.3 كجم ، وظفر بكر خميس، بالميدالية الفضية، فيما حصد مجد شاكر وحسن نصار، الميدالية البرونزية. ونال عبدالعزيز بن معمر، ذهبية وزن 83.3 كجم، وحقق محمد أسوم، الميدالية الفضية، فيما ذهبت الميدالية البرونزية، للثنائي عمر الظاهري وجمال عمر.