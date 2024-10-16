الرياضة غدًا بالألعاب السعودية| نهائي السهام للرجال والسيدات

البلاد- جدة تأهلت الرامية عائشة آل علي (الفاروق) ولينا المنجم (نجد) إلى نهائي منافسات السهام للسيدات، الذي سيقام غدًا الخميس، عند الساعة 2:00 ظهرًا، في مضمار نادي الرياض، ضمن دورة الألعاب السعودية 2024 في نسختها الثالثة. وجاء تأهلهما بعد فوز عائشة على دلال المقرن (الهلال) بنتيجة 6-0، وفوز لينا المنجم على زميلتها حصة السريع بنتيجة 6-0، في مواجهات نصف النهائي التي أقيمت اليوم الأربعاء. وسيتنافس غدًا الخميس، دلال المقرن وحصة السريع على الميدالية البرونزية. وفي منافسات الرجال، تأهل عبدالعزيز الكربي (الثقبة) وعمر السقا (الانطلاق) إلى نهائي منافسات الرجال، بعد فوز الكربي على زميله فارس العتيبي بنتيجة 6-2، فيما انتصر السقا على لاعب نجد راشد السبيعي. وسيقام نهائي الرجال غدًا الخميس، بينما سيتنافس راشد السبيعي وفارس العتيبي على الميدالية البرونزية.