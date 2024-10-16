زراعة أكثر من 95 مليون شجرة في أنحاء المملكة

الرياض : البلاد

أكد المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، أن الجهود المبذولة من خلال البرنامج الوطني للتشجير بالتعاون مع الشركاء من القطاعات الحكومية والخاصة وغير الربحية، أسفرت عن زراعة أكثر من 95 مليون شجرة في بيئات ومناطق المملكة المختلفة، وذلك منذ إطلاق مبادرة السعودية الخضراء عام 2021م.

كما أسفرت الجهود عن إعادة تأهيل أكثر من 111 ألف هكتار من أراضي الغطاء النباتي المتدهورة، وحماية 4.3 ملايين هكتار من الأراضي، وهي قيد التأهيل، بينما بلغ عدد النموات الطبيعية 7.1 ملايين في المناطق التي تم قياسها، وهو ما يُبرز تقدمًا واضحًا نحو تعزيز واستدامة الغطاء النباتي في المملكة.

ويبلغ عدد الشركاء المساهمين في جهود التشجير حتى الآن 121 جهة من القطاعات الحكومية والخاصة وغير الربحية، مما يعكس الالتزام بتحقيق الأهداف الوطنية المشتركة.

ويأتي ذلك ضمن الجهود المبذولة لتعزيز الشراكات مع القطاعات كافة لزيادة جهود التشجير؛ تحقيقًا لمستهدفات مبادرة السعودية الخضراء ورؤية المملكة 2030، بما يسهم في خفض الانبعاثات الكربونية، وتحسين جودة الحياة، والتخفيف من آثار التغيرات المناخية.

يذكر أن المركز يعمل على حماية مواقع الغطاء النباتي ومراقبتها، وتأهيل المتدهور منها، والكشف عن التعديات عليها، ومكافحة الاحتطاب، إضافة إلى الإشراف على إدارة أراضي المراعي، والغابات، والمتنزهات الوطنية وتوفير فرص استثمارها؛ ما يعزز التنمية البيئية المستدامة، للوصول إلى غطاء نباتي مزدهر ومستدام.