دانية عقيل تعتلي منصة التتويج في فئة تشالنجر برالي المغرب

البلاد- جدة

تألقت نجمة رياضة المحركات السعودية دانية عقيل من جديد، وهذه المرة في النسخة الخامسة والعشرين من رالي المغرب الدولي، حيث اعتلت منصة التتويج في مدينة بوعرفة في المركز الثالث لفئة تشالنجر، من بين 39 منافسًا في هذه الفئة، والمركز 12 من بين 145 سائقًا إجمالاً.

وشكّل رالي المغرب الصحراوي الذي أقيم الأسبوع الماضي الجولة الأخيرة والختامية من بطولة العالم للراليات الصحراوية. وقد شهدت نسخة هذا العام مشاركة قوية، ضمت 271 مركبة في منافسات السيارات التابعة للاتحاد الدولي للسيارات (FIA) والدراجات النارية التابعة للاتحاد الدولي للدراجات النارية (FIM). وتنافس المشاركون من 28 دولة على مسافة إجمالية بلغت 2468 كيلومتراً، منها 1512 كيلومتراً من المراحل الخاصة الخاضعة للتوقيت، موزعة على خمس مراحل بدأت من مراكش وانتهت في منطقة المنكوب.

وكانت البطلة السعودية نجحت في تحقيق المركز الثالث في فئة تشالنجر في رالي ديسافيو روتا 40 الأرجنتيني الذي أقيم بين الأول من يونيو الماضي والسابع منه، وشكّل الجولة الرابعة من بطولة العالم للراليات الصحراوية الطويلة. وأحرزت عقيل قبل ذلك في مايو الماضي مع ملّاحها الفِرنسي ستيفان دوبليه في سيارة تويوتا هايلكس أوفردرايف المركز الثاني في الترتيب العام ضمن فئة “تي1+ ألتيمت” في رالي تبوك تويوتا 2024، الجولة الثانية من بطولة السعودية تويوتا للراليات 2024. وهي شاركت مطلع هذا العام في النسخة الثالثة لها من رالي داكار الذي أقيم للمرة الخامسة في المملكة، وخاضت قبل ذلك تجربة فريدة في مركز ريد بُل لتطوير أداء الرياضيين في النمسا.