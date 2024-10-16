الرياضة تصفيات مونديال 2026| الأرجنتين تدك شباك بوليفيا بسداسية

البلاد- جدة دك منتخب الأرجنتين شباك ضيفه البوليفي بستة أهداف نظيفة، ضمن مباريات الجولة 10 من تصفيات كأس العالم 2026، صباح اليوم الأربعاء، من بينها ثلاثة أهداف للقائد ميسي. ورفع نجم إنتر ميامي الأميركي رصيده إلى 10 هاتريك مع المنتخب الأرجنتيني، علماً بأنه ساهم في تسجيل التانغو لهدفين آخرين في نفس المباراة ليكون نجم المباراة الأول في الفوز الساحق 6-صفر على ملعب المونيمينتال تحت أنظار 86 ألف متفرج. وفي مباراته الدولية الثانية منذ تعافيه من إصابة تعرض لها في كأس كوبا أميركا في يوليو الماضي، استغل ميسي خطأ من المدافع مارسيلو سواريز ليفتتح التسجيل في الدقيقة 19. وتعملق خييرمو فيسكارا حارس مرمى بوليفيا في الدفاع عن عرينه في أكثر من مناسبة، قبل أن يحرز لاوتارو مارتينيز الهدف الثاني لمنتخب الأرجنتين مستغلا عرضية سريعة من ميسي في الدقيقة 43. وقدم ميسي تمريرة استغلها خوليان ألفاريز ليسجيل الهدف الثالث قبل نهاية الشوط الأول هيمنت الأرجنتين، بقيادة المدرب ليونيل سكالوني، على الشوط الثاني، وظنت أنها عززت تقدمها بهدف سجله نيكولاس أوتامندي، لكن الحكم ألغاه بداعي التسلل. واستطاع البديل تياغو ألمادا إحراز الهدف الرابع من تمريرة ناويل مولينا في الدقيقة 70. وخلال الدقائق الأخيرة، استعرض القائد ميسي (37 عاما) مهاراته ليراوغ اثنين من مدافعي بوليفيا قبل أن يطلق تسديدة قوية إلى داخل الشباك. ولعب البديل نيكو باز الكرة إلى ميسي الذي سجل الهدف السادس بعد دقيقتين ليرفع رصيده إلى 112 هدفا دوليا ليواصل مطاردة كريستيانو رونالدو قائد البرتغال على لقب أكثر اللاعبين تسجيلا للأهداف في مباريات كرة القدم الدولية للرجال. قال ميسي بعد المباراة “من الرائع أن نشعر بحب الجمهور هنا، تأثرت بسماعهم ينشدون اسمي. هذا ما يحفزني. أنا سعيد حيث أنا. رغم سني، عندما أكون هنا أشعر وكأنني طفل؛ لأنني أشعر بالراحة مع هذا الفريق. سأواصل الاستمتاع بهذا ما دمت أشعر بحالة جيدة، ويمكنني اللعب كما أريد”. وتتصدر الأرجنتين، بطلة كوبا أميركا، الترتيب برصيد 22 نقطة، بعدما عادت إلى درب الانتصارات بعد خسارتها أمام كولومبيا الشهر الماضي، وتعادلها مع فنزويلا الجولة الماضية.