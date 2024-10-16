الرياضة الألعاب السعودية| ذهبية الاسكواش بين الهلال والصفا

البلاد- الرياض تأهل عبدالرحمن مصطفى (الهلال)، ومحمد آل نصفان (الصفا) إلى نهائي منافسات الاسكواش، بعد فوز عبدالرحمن على زميله عبدالعزيز أبو رقة بنتيجة 3-0، وتجاوز آل نصفان لاعب الهلال ناصر الحازمي بنتيجة 3-0، في نصف النهائي الذي أقيم اليوم الأربعاء على صالة نادي الرياض، ضمن دورة الألعاب السعودية 2024 في نسختها الثالثة. وسبق نصف النهائي اليوم مواجهات ربع النهائي، حيث فاز عبدالرحمن مصطفى (الهلال) على لاعب الوحدة سالم المولد بنتيجة 3-0، وتمكن عبدالعزيز أبو رقة، لاعب نادي الهلال، من الفوز على زميله عبدالإله أبو رقة بنتيجة 3-0. كما تمكن لاعب الصفا محمد آل نصفان من الفوز على أحمد أبو رقة، لاعب نادي الهلال، بنتيجة 3-0، فيما فاز ناصر الحازمي، لاعب نادي الهلال، على لاعب الشباب سعيد باحشوان بنتيجة 3-2.