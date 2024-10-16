الرياضة الألعاب السعودية| الشطرنج تكشف عن الأبطال غداً

البلاد- الرياض أنهى متسابقو الشطرنج اليوم الأربعاء المرحلة ما قبل الاخيرة لمنافسات الشطرنج التي تقام في نادي الرياض ضمن دورة الالعاب السعودية في نسختها الثالثة 2024. وتختتم غداً الخميس المسابقة كاملة بعد ان أقيمت عدد من المواجهات لفئتي الرجال والسيدات غداً عصراً وحتى الساعة 9 مساءً التي ستشهد اعلان وتتويج الفائزين بالميداليات. واسفرت نتائج مباريات اليوم عن صدارة آلاء جمال لفئة السيدات بتحقيقها 7 نقاط من أصل 8 نقاط، وحلت هالة حسن في المركز الثاني بتحقيقها 7 نقاط من اصل 8 ايضاً، وحلت اديم محمد الدوسري في الترتيب الثالث بعد حصدها 6 نقاط من اصل 8. وفي فئة الرجال حل هشام عبدالرحمن في المركز الأول بتحقيقه 6 نقاط من اصل 8 نقاط، وفي المركز الثاني حل حميد محمد بتحقيقه 6 نقاط ايضاً من اصل 8 نقاط، وبنفس الرصيد حل السمهوري في المركز الثالث بتحقيقه 6 نقاط من اصل 8.