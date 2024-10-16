اختتام منافسات البطولة العربية للبلياردو والسنوكر 2024

البلاد- الرياض
اسدل الستار مساء اليوم الأربعاء على منافسات البطولة العربية للبلياردو والسنوكر 2024 بالعاصمة السعودية الرياض حيث اقيم الحفل الختامي للبطولة التي استمرت 9 ايام على مركز تدريب الاتحاد السعودي للبلياردو والسنوكر بمدينة الرياض وشارك فيها 200 لاعب ولاعبه مثلوا 14 منتخبًا على 17 منافسة.
وقام رئيس الاتحاد العربي للبلياردو والسنوكر عمرو الخرادلي ورئيس الاتحاد السعودي للبلياردو والسنوكر الدكتور ناصر الشمري بتكريم أصحاب المراكز الأولى في البطولة وتكريم رؤساء المنتخبات المشاركة والحكام.
وتم تتويج الأبطال في المنافسات التالية:
في منافسات البلياردو 9 كرات فردي سيدات، توجت البحرينية نهلة السني بالذهبية، وحصلت الكويتية فريحة سرور على الفضة وحصدت السعودية لارا الزنان، والمغربية هند بناني البرونزية .
وفي منافسات البلياردو 10 كرات فردي سيدات، حصلت المغربية هند بناني على الذهبية، وحققت السعودية رولا عاشور الفضة، وحصلت عايشة بو هزاع من البحرين، ومنال القلاف من الكويت على الفضة.
وفي منافسات البلياردو 10 كرات فردي رجال، توج الكويتي عبدالله العنزي بالذهبية، وحصل السعودي عبدالعزيز العمودي على الفضة وحصل الإماراتيان خالد الزرعوني ومحمود شريف على البرونزية.
وفي منافسات البلياردو 9 كرات فردي رجال، حقق المركز الثالث والبرونز القطري بشار حسين والحزائري عقبة محمدي وحصل البحريني حسين مروم على الفضة وتوج الإماراتي محمود شريف بالذهب.
وفي منافسات البلياردو 9 كرات زوجي رجال، حصلت السعودية والبحرين على البرونز وحققت الامارتي الفضة وتوجت الكويت بالذهب.
وفي منافسات البلياردو 10 كرات زوجي، حصلت الامارات والسعودية B على البرونز، فيما حققت السعودية A الفضة وحققت البحرين الذهب.
وفي منافسات السنوكر 6 كرات، انتزع الإماراتي محمد شهاب الذهب، وحقق المصري ميناء ملاك الفضة، وحصل محمود الجوكر من الإمارات وحبيب صباح من البحرين على البرونز.
وفي منافسات السنوكر 15 كرة حصد البحريني حبيب صباح الذهب وحقق العراقي فراس كامل الفضة وحصل العراقي علي جليل والمصري محمود الهويدي على البرونز.
صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي.
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