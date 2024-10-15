جونسون كنترولز العربية تحصل على جائزة المنتدى السعودي الرابع عشر للأبنية الخضراء

الرياض : البلاد

حصلت شركة جونسون كنترولز العربية، الشركة الرائدة في مجال كفاءة الطاقة وحلول المباني الذكية والخضراء، على جائزة مرموقة في مجال الاستدامة من المنتدى السعودي للأبنية الخضراء في دورته الرابعة عشر لعام 2024، والذي أقيم تحت الرعاية الكريمة لمعالي وزير البلديات والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل.

تمتلك جونسون كنترولز العربية تاريخًا ممتدًا بالإنجازات في مجال دمج الحلول الموفرة للطاقة، التي تتماشى مع رؤية السعودية 2030 ومبادرة السعودية الخضراء. ويعزز هذا التقدير مكانة الشركة في طليعة جهود القطاع الخاص بالمملكة، لخلق مستقبل أكثر خضرة واستدامة.

وفي هذا الصدد، صرح الدكتور مهند الشيخ، الرئيس التنفيذي لشركة جونسون كنترولز العربية: “نؤمن في جونسون كنترولز العربية بأن حلول كفاءة الطاقة هي المفتاح لتحقيق أهداف المملكة الطموحة في مجال الاستدامة. على سبيل المثال، تمكن عملاؤنا من توفير أكثر من 200 مليون ريال سعودي في تكاليف الطاقة والتشغيل منذ عام 2020. ولدينا أحد مراكز جونسون كنترولز الثمانية الوحيدة في العالم التي تحقق صافي انبعاثات صفرية داخل مجمع يورك الصناعي في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية.”

وتأتي هذه الجائزة تقديرًا لمساهمات جونسون كنترولز العربية البارزة في تطوير حلول البناء المستدامة، والتزامها الدؤوب بتعزيز كفاءة الطاقة من خلال التقنيات المتطورة. إذ رسخت هذه الجهود الرائدة مكانة الشركة كواحدة من أولى شركات خدمات الطاقة من الفئة “A” في المملكة العربية السعودية، مما يعكس ريادتها في قيادة الممارسات المستدامة عبر القطاعات ذات الاهمية الاستراتيجية مثل مراكز المعلومات.

وخلال فعاليات المنتدى، شارك المهندس ماهر موسى، المدير الإقليمي لإدارة المنتجات والامتثال في جونسون كنترولز العربية، رؤيته حول دمج التقنيات المتقدمة، وأفضل ممارسات التنمية الحضرية المستدامة، مع التركيز على دور أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء في توفير الطاقة وتحقيق الرفاهية. وأكد المهندس ماهر على أهمية توفير التقنيات الممكنة للاستدامة محليًا، مشدداً على أن تمكين التحول الرقمي يمكن أن يؤدي إلى مستويات غير مسبوقة من كفاءة المباني والوصول إلى صافي صفر انبعاثات كربونية.

يعد المنتدى السعودي للأبنية الخضراء المنصة الأبرز لقادة الصناعة وصانعي السياسات، حيث يقدم منصة تحفز التعاون في المبادرات الخضراء، واستكشاف الحلول القائمة على الطبيعة (NBS) والتقنيات المبتكرة، وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة (SDGs).