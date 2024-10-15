الرياضة

5 مواجهات في منافسات كرة الهدف بالألعاب السعودية

صحيفة البلادaccess_time12 / ربيع الآخر / 1446 هـ      15 أكتوبر 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- الرياض

استُكملت اليوم الثلاثاء منافسات كرة الهدف بخمس مواجهات، ضمن دورة الألعاب السعودية 2024 بنسختها الثالثة، التي تُقام على صالة المركز الأولمبي السعودي.

وانتصر نادي ذوي الإعاقة بالرياض على نظيره نادي ذوي الإعاقة بالرس بنتيجة 13-8، وتفوق نادي ذوي الإعاقة بالأحساء على نظيره نادي ذوي الإعاقة بعسير بنتيجة 9-4، وكسب نادي ذوي الإعاقة بالشرقية نظيره نادي ذوي الإعاقة بالجوف بنتيجة 15-13. كما تجاوز نادي نجران لذوي الإعاقة نظيره نادي حائل لذوي الإعاقة بنتيجة 12-4، فيما فاز نادي الرس لذوي الإعاقة على نادي الطائف لذوي الإعاقة بنتيجة 17-9.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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