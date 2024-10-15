الرياضة 5 مواجهات في منافسات كرة الهدف بالألعاب السعودية

البلاد- الرياض استُكملت اليوم الثلاثاء منافسات كرة الهدف بخمس مواجهات، ضمن دورة الألعاب السعودية 2024 بنسختها الثالثة، التي تُقام على صالة المركز الأولمبي السعودي. وانتصر نادي ذوي الإعاقة بالرياض على نظيره نادي ذوي الإعاقة بالرس بنتيجة 13-8، وتفوق نادي ذوي الإعاقة بالأحساء على نظيره نادي ذوي الإعاقة بعسير بنتيجة 9-4، وكسب نادي ذوي الإعاقة بالشرقية نظيره نادي ذوي الإعاقة بالجوف بنتيجة 15-13. كما تجاوز نادي نجران لذوي الإعاقة نظيره نادي حائل لذوي الإعاقة بنتيجة 12-4، فيما فاز نادي الرس لذوي الإعاقة على نادي الطائف لذوي الإعاقة بنتيجة 17-9.