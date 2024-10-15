غدًا في منطقة “The Venue”| أبرز نجوم التنس في العالم يكملون استعداداتهم لانطلاق بطولة “The 6 Kings Slam”

الرياض – هاني البشر
وصل إلى الرياض، أبرز نجوم التنس في العالم، حيث اكتملت استعداداتهم لانطلاق بطولة “The 6 Kings Slam”، التي تعد واحدة من أبرز فعاليات موسم الرياض لهذا العام.
حيث من المقرر أن تقام البطولة على مدار ثلاثة أيام في “The Venue”- إحدى مناطق الموسم الجديدة في هذا العام- وذلك بدءاً من يوم غدٍ (الأربعاء) 16 إلى النهائي المرتقب يوم السبت 19 من الشهر الجاري، حيث سيتنافس فيها ستة من عمالقة اللعبة على أغلى جوائز التنس في تاريخ البطولات.
وتتجه الأنظار في البطولة، نحو نجم التنس الصربي نوفاك ديوكوفيتش، حامل الرقم القياسي بعدد ألقاب “جراند سلام” بـ24 لقبًا، والذي يسعى لمواصلة هيمنته في هذا الحدث العالمي.
فديوكوفيتش، الذي يعتبره الكثيرون أعظم لاعب تنس في التاريخ، يطمح لإضافة لقب جديد إلى سجل إنجازاته في هذه البطولة الفريدة.
إلى جانبه، يشارك الأسطورة الإسبانية رافاييل نادال، وهو الذي أضاف إلى رصيده 22 لقباً في “جراند سلام”، يعد منافساً لا يستهان به وسيكون أحد أبرز الوجوه المنتظرة في هذا الحدث، حيث صنف في المركز الأول عالمياً في الفردي من قبل رابطة محترفي التنس لمدة 209 أسابيع، منهياً الموسم في المركز الأول لخمس مرات.
ومن الجيل الجديد، يبرز النجم الإسباني الشاب كارلوس ألكاراز، الذي يعتبر أصغر لاعب يتصدر التصنيف العالمي، وهو الذي نجح في نيل إعجاب جماهير موسم الرياض للتنس العام الماضي عندما هزم ديوكوفيتش في مباراة مثيرة. فصاحب الـ 20 عاماً، يمثل مستقبل اللعبة ويستعد لإثبات قوته من جديد في هذه البطولة.
إلى جانب هؤلاء النجوم، يشارك الروسي دانييل ميدفيديف، والمعروف بقدراته الاستثنائية في مواجهة أفضل لاعبي العالم، حيث تم تصنيفه في المركز الثالث عالمياً في الفردي من قل رابطة محترفي التنس.
أيضًا، يظهر جانيك سينر، الوجه الشاب الإيطالي الذي لفت الأنظار مؤخرًا بفضل أدائه المتميز في عدد من البطولات الكبرى، محققاً منها “جراند سلام” مرتين.
ويكمل القائمة اللاعب الدنماركي الطموح هولغر رون، الذي يواصل صعوده القوي في عالم التنس ويثبت نفسه كأحد أبرز الأسماء الجديدة في الساحة.
ومع اقتراب انطلاق البطولة، اكتملت جميع الاستعدادات لاستقبال الجماهير، حيث تعد البطولة فرصة نادرة لمشاهدة مواجهات نارية بين أساطير التنس في قلب العاصمة السعودية.
ويواصل “موسم الرياض” تقديم فعاليات عالمية بمعايير دولية، ليجمع بين المتعة والترفيه في تجربة لا مثيل لها. وستكون بطولة “The 6 Kings Slam” واحدة من أبرز محطات الموسم لهذا العام، حيث يتوقع أن تترك بصمة استثنائية على عشاق التنس من جميع أنحاء العالم.