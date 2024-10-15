الرياضة الخليج والهدى في نهائي منافسات اليد بالألعاب السعودية

البلاد- الرياض تأهل فريقا الخليج والهدى إلى نهائي كرة اليد (للرجال) بعد فوز الخليج على الصفا بنتيجة 25/22، وتغلب الهدى على النور بنتيجة 29/27، في المباراتين اللتين أُقيمتا اليوم الثلاثاء على صالة وزارة الرياضة بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي، ضمن الدور نصف النهائي من دورة الألعاب السعودية 2024 في نسختها الثالثة. كما تأهل إلى نهائي فئة (الشباب) فريقا النور والخليج، بعد فوز النور على الوحدة بنتيجة 27/25، وتجاوز الخليج نظيره مضر بنتيجة 30/23 في المباراتين اللتين أُقيمتا اليوم الثلاثاء على نفس الصالة.