الرياضة

الألعاب السعودية| العتيبي والحربي يتوجان بذهب البلوت

صحيفة البلادaccess_time12 / ربيع الآخر / 1446 هـ      15 أكتوبر 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- الرياض

توج نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للرياضات الذهنية، الأستاذ عبدالحكيم سحاب، الفائزين في منافسات البلوت، ضمن دورة الألعاب السعودية النسخة الثالثة، التي أقيمت في بوليفارد اليوم الاثنين، بحضور عضو مجلس الادارة ابراهيم الأهدل.

وحقق الثنائي عبدالعزيز العتيبي ومحمد الحربي، الميدالية الذهبية، وأحرز الثنائي ضيف الله العتيبي وعيد الذيابي، الفضية، فيما ذهبت البرونزية للثنائي أحمد عسيري وعبدالعزيز الشيباني.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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