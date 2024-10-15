الرياضة الألعاب السعودية| العتيبي والحربي يتوجان بذهب البلوت

البلاد- الرياض توج نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للرياضات الذهنية، الأستاذ عبدالحكيم سحاب، الفائزين في منافسات البلوت، ضمن دورة الألعاب السعودية النسخة الثالثة، التي أقيمت في بوليفارد اليوم الاثنين، بحضور عضو مجلس الادارة ابراهيم الأهدل. وحقق الثنائي عبدالعزيز العتيبي ومحمد الحربي، الميدالية الذهبية، وأحرز الثنائي ضيف الله العتيبي وعيد الذيابي، الفضية، فيما ذهبت البرونزية للثنائي أحمد عسيري وعبدالعزيز الشيباني.