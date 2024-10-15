الرياضة الألعاب السعودية| الشقيقان” الحقباني” في نهائي تنس الرجال.. وأميرة ونادية للسيدات

البلاد- الرياض تأهل الشقيقان عمار الحقباني (الاتحاد) وسعود الحقباني (الاتحاد) إلى نهائي منافسات التنس الأرضي (للرجال)، الذي سيقام غداً الأربعاء عند الساعة 4:30 عصراً في مركز تدريب الاتحاد السعودي للتنس بالرياض، ضمن منافسات دورة الألعاب السعودية 2024 بنسختها الثالثة. ويسبق النهائي مواجهة تحديد المركزين الثالث والرابع، التي تجمع شريف حسين (الثقبة) ومحمد إبراهيم (الفتح) عند الساعة 9:00 صباحاً. كما تأهلت أميرة بدوي (الاتحاد) ونادية العروسي (النصر) إلى نهائي السيدات، الذي سيقام عند الساعة 3:30 عصراً، ويسبقه لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع بين نايا الفاروقي (الاتحاد) ودانية الزهير (العلا) عند الساعة 8:00 صباحاً. وكانت نتائج نصف النهائي (للرجال) التي أقيمت اليوم الثلاثاء قد انتهت بفوز عمار الحقباني (الاتحاد) على شريف حسين (الثقبة)، وفوز سعود الحقباني (الاتحاد) على محمد إبراهيم (الفتح). أما نتائج نصف النهائي للسيدات فقد أسفرت عن فوز أميرة بدوي (الاتحاد) على نايا الفاروقي (الاتحاد)، وفوز نادية العروسي (النصر) على دانية الزهير (العلا).