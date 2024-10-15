الرياضة

الألعاب السعودية| الأميرة دليّل تتوج أبطال التايكوندو

صحيفة البلادaccess_time12 / ربيع الآخر / 1446 هـ      15 أكتوبر 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- الرياض

توجت صاحبة السمو الملكي الأميرة دليل بنت نهار، الرئيس التنفيذي لدورة الألعاب السعودية، الفائزين في منافسات التايكوندو وزن (-57) و(-49) كجم “سيدات”، التي اقيمت في البوليفارد 2، ضمن دورة الألعاب السعودية (الثالثة) 2024.

وتوج عضوا مجلس إدارة ⁦‪اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية أحمد المقيرن، والعميد شداد العمري  ⁦الاتحاد السعودي للتايكوندو الفائزين في منافسات وزن (-80) و(-58) كجم “رجال”

وحصدت إيثار حيان (العلا) ذهبية وزن -49 كجم للسيدات، ونالت رحمة الخواهر (القادسية)، الفضية وفازت بالميداليتين البرونزيتين سهف الشمري (العلا) وفاطمة عوض (الرائد).

وفي منافسات وزن -57 كجم “للسيدات”، حصلت دنيا أبوطالب (القادسية) بالميدالية الذهبية، وأحرزت لجين عطيه (الشباب) الفضية ، فيما تقلدت البرونزيتين ليان المحمادي (حراء) وجدان العطوي (الاتحاد).

وخطف رياض حمدي (القادسية) ذهبية وزن -58 كجم للرجال، فيما حصل عبدالاله عسيري (أبها) على الميدالية الفضية، وحصد الثنائي فهد السميح (الشباب) ومعاذ محمد (الفيصلي) الميداليتين البرونزيتين.

ونال محمد السويق (الشباب) ذهبية وزن -80 كجم، فيما حقق محمد عثمان (الشباب) الميدالية الفضية، وتقلد ماجد مبروك (الهلال) وهشام بن دوخي الميداليتين البرونزيتين.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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