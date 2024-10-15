الألعاب السعودية| الأميرة دليّل تتوج أبطال التايكوندو

توجت صاحبة السمو الملكي الأميرة دليل بنت نهار، الرئيس التنفيذي لدورة الألعاب السعودية، الفائزين في منافسات التايكوندو وزن (-57) و(-49) كجم “سيدات”، التي اقيمت في البوليفارد 2، ضمن دورة الألعاب السعودية (الثالثة) 2024.
وتوج عضوا مجلس إدارة اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية أحمد المقيرن، والعميد شداد العمري الاتحاد السعودي للتايكوندو الفائزين في منافسات وزن (-80) و(-58) كجم “رجال”
صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي.
وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م
(البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م