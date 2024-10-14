موسم الرياض 2024 يفتتح 3 مناطق بفعاليات جديدة وتجارب استثنائية

الرياض : البلاد

أعلن موسم الرياض 2024 عن افتتاح ثلاث مناطق للجمهور، وهي “بوليفارد وورلد”، و”بوليفارد سيتي”، ومنطقة “حديقة السويدي” التي تستضيف مجموعة من الأسابيع المخصصة للجاليات.

ويبدأ “بوليفارد وورلد” في استقبال الجمهور يوميًا من الرابعة عصرًا حتى الواحدة بعد منتصف الليل، حيث شهد هذا الموسم إجراء عدة تحديثات تشمل زيادة مساحة المنطقة بنسبة 30 %، مع إضافة 5 مناطق جديدة هي: المملكة العربية السعودية، تركيا، إيران، أفريقيا وكورشوفيل، ليصل بذلك إجمالي المناطق إلى 22 منطقة تمثل ثقافات مختلفة من أنحاء العالم، بالإضافة إلى 300 مطعم ومقهى، وأكثر من 890 محلًا تجاريًا.

كما تم تطوير مناطق مصر، إسبانيا، وإيطاليا في “بوليفارد وورلد”، مع إضافة 21 فعالية جديدة تتناسب مع مختلف الفئات العمرية، بالإضافة إلى عروض مسرحية وجولات استعراضية من عدة دول حول العالم، ما يعزز من جاذبية هذه المنطقة كوجهة ترفيهية مميزة.

ويقدم موسم الرياض هذا العام في “بوليفارد سيتي”، مجموعة من التجارب الترفيهية الجديدة والمميزة، التي تأخذ الزوار في رحلات مليئة بالتشويق والمغامرة، من بينها تجربة “ببجي موبايل”، التي تمنح الزوار فرصة الانضمام إلى فريق المحاربين والمشاركة في معارك ليزر مليئة بالإثارة، وتتميز هذه التجربة بمستوى عالٍ من الواقعية، حيث يتنافس المشاركون في معركة شرسة للبقاء على قيد الحياة، ليصبح الناجي الأخير.

كما يمكن للزوار الغوص في عالم “المحقق كونان”الغامض والمثير، حيث يتحولون إلى محققين في محاولة لحل الألغاز وكشف أسرار الجرائم والعثور على الكنز المخفي، وتتضمن هذه التجربة مراحل متعددة مليئة بالتحديات التفاعلية التي تتطلب التفكير والتحليل.

أما لمحبي المغامرات العائلية والخيال، فإن عالم “بلوي وبينجو” الساحر، سيتيح لهم فرصة الدخول في مغامرات خيالية مع شخصياتهم المحببة، وفي هذا العالم المدهش، يعيش الزوار تجارب لا تُنسى في أجواء مليئة بالخيال والمرح.

وتعود تجربة “فايف نايت آت فريدي” لعشاق الرعب بنسخة جديدة أكثر إثارة وتحديًا، حيث يواجه الزوار مستويات عالية من الرعب في محاولة للنجاة من المخاطر التي تحيط بهم داخل المركز التجاري المخيف.

وهذه التجارب الجديدة تجعل “بوليفارد سيتي” وجهة لا تُفوّت ضمن فعاليات موسم الرياض لهذا العام، حيث يمكن للزوار الانغماس في مغامرات استثنائية تجمع بين التشويق والخيال والرعب.

وفي منطقة “حديقة السويدي” ـ إحدى الوجهات المجانية الأكثر جذبًا في موسم الرياض 2024 ـ والتي تمتد على مساحة 140 ألف متر مربع، تنطلق الفعاليات من الساعة الرابعة عصرًا حتى منتصف الليل، وتستضيف أولًا “الأسبوع الهندي” ضمن سلسلة من الأسابيع المخصصة للجاليات المختلفة.

وتتضمن فعاليات “الأسبوع الهندي” فعاليات فنية لأشهر الأسماء، كما ستشهد المنطقة عروضًا استعراضية مميزة لفرقة “جواهر مالاخاب”، كما سيستمتع الزوار بتجربة تذوق الأطباق الهندية التقليدية الشهيرة ببهاراتها الفريدة، بالإضافة إلى فرصة شراء الملابس الهندية التقليدية التي تعكس تنوع وثراء ثقافة بلد يزيد تعداد سكانه عن مليار نسمة.