الرياضة غداً.. مواجهات نصف نهائي اليد للشباب والرجال بالألعاب السعودية

البلاد- جدة تنطلق غداً الثلاثاء مواجهات الدور نصف النهائي من منافسات كرة اليد (للشباب والرجال)، والتي ستقام في صالة وزارة الرياضة بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي، ضمن دورة الألعاب السعودية 2024 بنسختها الثالثة. في فئة الشباب، يلتقي الوحدة والنور عند الساعة 11 صباحاً، فيما يتقابل الخليج ومضر عند الساعة 1:30 ظهراً. وفي منافسات فئة الرجال، يواجه فريق الصفا نظيره الخليج عند الساعة 4:00 عصراً، ويلتقي النور والهدى عند الساعة 6:30 مساءً. وأقيمت اليوم الاثنين 4 مواجهات ضمن الجولة الأخيرة من دور المجموعات للشباب، حيث فاز الحزم على الصفا بنتيجة 23-22، ونجح مضر في الفوز على الأهلي بنتيجة 31-25، وتجاوز النور نظيره الهدى بنتيجة 46-23، فيما تمكن الخليج من الفوز على الوحدة بنتيجة 30-22.