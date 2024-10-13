“الأحوال المتنقلة” تقدم خدماتها في (46) موقعًا حول المملكة

الرياض : البلاد

تقدم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية خدماتها للرجال والنساء في (46) موقعًا حول المملكة، وذلك ضمن مبادرة “نأتي إليك” التي تنفذها وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية للجهات الحكومية والخاصة، ومبادرة “موجودين” الموجهة لخدمة المحافظات والمراكز والقرى البعيدة عن مكاتب الأحوال المدنية.

وبدأت الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية بمنطقة القصيم بتقديم خدماتها اليوم للنساء في الابتدائية الثامنة بمحافظة البكيرية لمدة يومين، وللرجال في متوسطة الأنوار بالشيحية لمدة ثلاثة أيام، وفي ابتدائية الحسن بن علي، وابتدائية هشام بن عمار لتحفيظ القرآن بمدينة بريدة، ويوم الاثنين في مدرسة ميمون بن مهران بمحافظة البدائع، وابتدائية المليداء، وابتدائية عبدالله بن حكيم لتحفيظ القرآن بمدينة بريدة، وللنساء في مركز الخزان الصحي بمحافظة رياض الخبراء، فيما تقدم الخدمة يوم الثلاثاء للرجال في ابتدائية العز بن عبدالسلام، وابتدائية هشام بن حكيم لتحفيظ القرآن بمدينة بريدة، ويوم الأربعاء في ابتدائية خالد بن دينار، وابتدائية يعقوب الحضرمي لتحفيظ القرآن بمدينة بريدة، وللنساء في مدرسة نورة عبدالله الصغير بمحافظة البدائع، ومتوسطة النبهانية بمحافظة النبهانية، والمتوسطة الثانية بمدينة بريدة، ومدرسة الدليمية بمحافظة رياض الخبراء، لمدة يوم واحد لكل موقع.

وتقوم الوحدات المتنقلة بمنطقة مكة المكرمة بتقديم خدماتها اليوم للرجال في مرز ثول لمدة أسبوع، وفي مستشفى رابغ العام لمدة يومين، ومركز قيا لمدة يوم واحد، ويوم الاثنين في مركز أبو راكة لمدة يوم واحد، فيما تقدم الخدمة للنساء يوم الثلاثاء في مستشفى رابغ العام لمدة يومين، ومجمع مدرسة صبيا بلومه بمحافظة القنفذة لمدة يوم، ويوم الأربعاء في مركز قيا لمدة يومين، وفي مقر الخطوط السعودية بجدة، ويوم الخميس تقدم الخدمة للرجال مقر الخطوط السعودية بجدة لمدة يوم لكل منهما.

وفي منطقة الباحة تقوم الوحدات المتنقلة بتقديم خدماتها اليوم للنساء في مدرسة السابعة والخمسون بالجنابين بمحافظة بلجرشي، ويوم الثلاثاء تقدم الخدمة للرجال والنساء في مستشفى العقيق العام بمحافظة العقيق، فيما تقدم الخدمة يوم الأربعاء للرجال في مدرسة ابتدائية ومتوسطة السويسية بمحافظة العقيق، ومدرسة ابتدائية ومتوسطة خالد بن الوليد بمحافظة العقيق لمدة يوم لكل موقع، وفي مركز بلخزمر بمحافظة المندق لمدة يومين.

وفي منطقة عسير تقدم خدماتها اليوم للنساء في مقر محافظة طريب لمدة أربعة أيام، فيما تقدم الخدمة للرجال وللنساء في مركز سعيدة الصوالحة بمحافظة محايل عسير لمدة ثلاثة أيام، ويوم الثلاثاء تقدم الخدمة للنساء في مدرسة سبت تنومة بمحافظة تنومة، ويوم الأربعاء في مدرسة آل دحمان بمحافظة النماص لمدة يوم واحد لكل منهما.

فيما في منطقة حائل تقدم الوحدات المتنقلة خدماتها اليوم للرجال في المؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة حائل، ويوم الاثنين في مدرسة ضبيعة للبنين بمحافظة بقعاء، ويوم الثلاثاء للنساء في المتوسطة العشرون للبنات بحائل، ويوم الأربعاء للرجال في متوسطة بقعاء للبنين لمدة يوم واحد لكل موقع.

وتقوم الوحدات المتنقلة بمنطقة الجوف بتقديم خدماتها يوم الاثنين للرجال في مقر محافظة طبرجل، وللنساء في فرع جامعة الجوف للبنات بمحافظة طبرجل لمدة يوم لكل منهما، ويوم الثلاثاء في الابتدائية الأولى بطبرجل، وللرجال في مستشفى محافظة طبرجل العام لمدة يومين لكل منهما.

وفي المنطقة الشرقية تخدم يوم الثلاثاء للنساء في مستشفى الجبيل العام، وفي المدرسة المتوسطة السادسة بمحافظة حفر الباطن، فيما تقدم الخدمة للرجال والنساء يوم الأربعاء في مجمع الدمام الطبي لمدة يوم واحد لكل موقع.

وفي منطقة نجران تقوم الوحدات المتنقلة بتقديم الخدمة اليوم للرجال في مقر محافظة حبونا لمدة أسبوع، وللنساء في مركز المحمدية بمحافظة يدمة لمدة يومين.

فيما تقدم الوحدات المتنقلة بمنطقة الحدود الشمالية خدماتها للنساء يوم الثلاثاء في مركز لينة بمحافظة رفحاء لمدة ثلاثة أيام، ويوم الأربعاء في المدرسة المتوسطة الثالثة للبنات بمحافظة طريف لمدة يوم واحد، كما توفر الوحدات المتنقلة خدمات السجل المدني كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وتجديدها وبدل تالف عنها.

وتعد الخدمات المتنقلة من أبرز وسائل تقديم الخدمة الميدانية في الأحوال المدنية، بما تقدمه من تسهيلات لعموم المستفيدين من الرجال والنساء، وتسهم في اختصار الوقت وتقليل الجهد على المستفيدين.