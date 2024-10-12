الراجحي ينهي الموسم في وصافة بطولة العالم للراليات الصحراوية

الدمام-البلاد

اختتم السائق السعودي يزيد الراجحي مشاركته في رالي المغرب بحصوله على وصافة بطولة العالم للراليات الصحراوية (W2RC)، بعد ستة أيام من التحديات القاسية على مسارات وعرة ومخادعة، رفقة ملاحه الألماني تيمو غوتشالك.

وقاد الراجحي مع زملائه فريق تويوتا للفوز بلقب بطولة الصانعين، حيث حققت تويوتا المركز الأول في الترتيب العام لصانعي السيارات في البطولة.

بدأ سفير رياضة المحركات الراجحي، هذا الموسم في رالي داكار في يناير، الذي شهد حظوظًا متباينة للفريق. لكن سرعان ما عاد بقوة ليحتل الوصافة في الجولة الثانية في رالي أبوظبي الصحراوي. ثم استمرت المنافسة في الجولة الثالثة التي أقيمت بين البرتغال وإسبانيا، قبل أن يحقق يزيد إنجازًا تاريخيًا في الجولة الرابعة في الأرجنتين بفوزه كأول سعودي يحقق هذا اللقب هناك. وأخيراً، أنهى يزيد الموسم بإنجاز رائع في رالي المغرب.

وعن أدائه في رالي المغرب، قال يزيد الراجحي:”لقد كانت تجربة مذهلة هذا الموسم. المسارات في المغرب كانت مليئة بالتحديات كعادتها لإعتبارها داكار مصغر، لكن سيارتنا تويوتا هايلوكس كانت في قمة أدائها. إنها واحدة من أفضل السيارات في العالم من حيث السرعة والموثوقية، وحققنا بفضلها العديد من الإنجازات. سعيد جدًا بما حققناه هذا الموسم مع فريق تويوتا، ونشكر جميع من دعمنا.”

وفي ختام حديثه، توجه الراجحي بالشكر إلى الراعي الرسمي جميل لرياضة المحركات، قائلاً: “الدعم المستمر من جميل لرياضة المحركات كان مفتاح نجاحنا هذا الموسم. نحن ممتنون لهذا الدعم الذي منحنا القوة لتحقيق هذه الإنجازات.”