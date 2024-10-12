12 نوفمبر| نجوم الكرة السعودية والأهلي المصري في اعتزال المسعد

بدر النهدي – جدة

أقامت الجمعية الخيرية لرعاية الرياضيين بمنطقة مكة المكرمة المرخصة من وزارة الرياضة والمركز الوطني للقطاع غير الربحي المؤتمر الإعلامي التحضيري لحفل اعتزال نجم المنتخب السعودي الكابتن خالد مسعد، الذي سيتضمن مباراتين وديتين ستقامان في ملعب الجوهرة في مدينة جدة بتاريخ ١٢ نوفمبر ٢٠٢٤.

يأتي الحفل تكريمًا لمسيرته الرياضية الثرية بالإنجازات الوطنية مع المنتخب السعودي وناديي الاهلي والاتحاد، وتكريماً لجهوده الرياضية الحافلة بالبطولات التي تركت بصمة واضحة في تاريخ كرة القدم السعودية. حيث يُعتبر مسعد من أبرز اللاعبين الذين قدموا أداءً متميزًا على مدار سنوات، وجسد قيم الروح الرياضية، والتميز المهاري لصانع الألعاب والهدّاف.

شهد المؤتمر استعراض مسيرة الكابتن خالد مسعد الرياضية وتقديم لمحة عن إنجازاته التي حققها على المستويين المحلي والدولي. كما تم الإعلان عن تفاصيل المباراتين الوديتين التي ستجمع بين ناديي الأهلي السعودي- الذي شهد انطلاقة النجم خالد مسعد- ونظيره النادي الأهلي المصري كمباراة ثانية، وتسبقها مباراة استعراضية تجمع نجوم جيل التسعينات من جهة وأصدقاء خالد مسعد من جهة ثانية، على تكون المباراة من ٤٠ دقيقة لكامل الشوطين.



جدير بالذكر أن فريق نجوم التسعينات يضم كلا من: ماجد عبد الله، محمد عبد الجواد، يوسف الثنيان، سامي الجابر، فهد الهريفي، محسين الجمعان، محمد نور، محمد الدعيع، فؤاد أنور، طلال الجبرين، حسين عبد الغني، فهد المهلل، خالد قهوجي، عبد الله صالح، حمزة صالح، سعيد العويران، وصالح الداود.

وأعرب رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية لرعاية الرياضيين بمنطقة مكة المكرمة، الكابتن نصار الظاهري، عن فخره بتنظيم هذا الحدث، مؤكدًا على أهمية تكريم الرياضيين الذين ساهموا في رفع راية الوطن في المحافل الرياضية الدولية، شاكراً في الوقت ذاته لتعاون الناديين الاهلي السعودي والاهلي المصري للمشاركة في هذا المحفل. ودعا الشركات والمؤسسات للمبادرة بدعم حفل الاعتزال وكذلك دعا الجماهير للحضور والمشاركة في هذا التكريم الذي يعكس روح التقدير والاحترام لرموز الرياضة السعودية. كما أكد الظاهري على أن عائدات حفل الاعتزال والمباراة ستُخصص لدعم البرامج الخيرية الخاصة برعاية الرياضيين في المنطقة، مما يعكس التزام الجمعية بالعمل على تحقيق أهدافها النبيلة.