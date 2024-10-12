الرياضة الألعاب السعودية| الأمير عبدالله بن فهد يسلّم الذهب لأبطال الهجن

البلاد- الرياض توج صاحب السمو الأمير عبدالله بن فهد بن عبدالله عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، رئيس الاتحاد السعودي للفروسية، الفائزين والفائزات في منافسات سباق الهجن (رجال)، التي أقيمت اليوم السبت، بميدان الجنادرية، ضمن دورة الألعاب السعودية 2024 بنسختها الثالثة. وأحرز عزيز الحوطي، الميدالية الذهبية، وظفر سليمان الجهني بالميدالية الفضية، فيما ذهبت الميدالية البرونزية لفيصل المسعودي. وفي منافسات السيدات التي تقام للمرة الأولى، انتزعت خلود الشمري، الميدالية الذهبية، وأحرزت عبير حكمي، الميدالية الفضية، ونالت ريما الحربي الميدالية البرونزية.