“مخيال” يستأنف حلقاته بملف اغتيال جد المندوب السعودي السابق في الأمم المتحدة

الرياض – البلاد

استأنفت قناة السعودية الأولى من جديد، بث حلقات برنامج “مخيال”، الذي تنتجه هيئة الإذاعة والتلفزيون ويقدمه الإعلامي عبدالله البندر، في موسمه الجديد، حيث انطلق اليوم الجمعة، في تمام الساعة الواحدة مساءً، حاملاً هوية بصرية جديدة تعكس روح التجديد في المحتوى.

يسلط البرنامج الضوء على قصص وحوارات جديدة تُحاكي الذاكرة العربية، ويتميز هذا الموسم باستضافة نخبة من الشخصيات البارزة في مختلف المجالات، الذين تركوا أثراً وبقيت تفاصيلهم عالقة في الذاكرة.

وقد كان أول ضيف حلقات البرنامج في موسمه الجديد، معالي عبدالله المعلمي، المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة سابقًا، والأمين السابق لمحافظة جدة، حيث تناول تفاصيل اغتيال جده، ودوره في التعامل مع ملفات أمانة جدة، وكواليس مسيرته المهنية والدبلوماسية.

وقد حقق الموسم الأول من “مخيال” نجاحاً لافتاً رغم كونه جديدًا على الساحة، حيث سجل أرقام مشاهدة عالية، واستطاع بناء قاعدة جماهيرية واسعة في فترة وجيزة، حتى بلغ عدد المشتركين في قناته على منصة يوتيوب أكثر من 140 ألف مشترك.

واستكمل البرنامج هذا النجاح في موسم “مخيال رمضان”، الذي شهد ارتفاعاً ملحوظاً في نسب المشاهدة، حيث وصلت إلى أكثر من 112 مليون مشاهدة، مما يعكس الإقبال الكبير والمتابعة المستمرة التي حظي بها البرنامج خلال فترات عرضه.

وقد استضاف نخبة من المفكرين والشخصيات المؤثرة، التي أضفت على الحلقات تنوعًا في الطرح وعمقًا في الحوار، وحصل على إشادة واسعة من المتابعين والنقاد على حد سواء.

يُذكر أن برنامج “مخيال” هو سلسلة من الحلقات الحوارية التي تستضيف ثلّة متنوعة من الشخصيات المُلهمة والبارزة في الوطن العربي، وسجلت أثراً في قضايا أو مواقف أو إنجازات معينة، ويتناول موضوعات ذات محتوى هادف تسلط الضوء على قضايا مهمة في حياتهم. ويُعرض البرنامج كل يوم بعد صلاة الجمعة أسبوعياً على شاشة القناة السعودية.