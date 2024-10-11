الإعلان عن أول فندق في منطقة بوليفارد سيتي بالرياض تابع لعلامة (CORE) السعودية

الرياض : البلاد

بحضور معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه (GEA) المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، ومعالي وزير السياحة الأستاذ أحمد الخطيب تم اليوم (الخميس) الإعلان عن أول فندق في منطقة بوليفارد سيتي إحدى مناطق موسم الرياض، تابع لعلامة (CORE) السعودية، والذي يعد أول فنادق مجموعة كور للفنادق المملوكة لشركة كور للاستثمار.

حيث وقع بحضور الأستاذ عبدالله بن صالح كامل رئيس مجلس إدارة شركة كور للاستثمار، كل من الأستاذ محمد بن نبيل حفني الرئيس التنفيذي لمجموعة كن القابضة (المالكة لشركة كور للاستثمار)، والأستاذ أسامة قرقوري نائب العضو المنتدب لشركة “صلة” عقد إنشاء الفندق.

ويعتبر الفندق الرائد ثورة حقيقية في عالم الضيافة، حيث يجمع بين الفخامة ومرافق اللياقة البدنية الحديثة، ويعكس الالتزام الراسخ بتحقيق رؤية السعودية 2030 من خلال تعزيز جودة حياة الأفراد والأسر، وخلق فرص عمل، وتنويع النشاط الاقتصادي، وترسيخ مكانة المدن السعودية كوجهات عالمية رائدة.

وبهذه المناسبة، قال حفني: “نحن فخورون بتقديم فندق كور الرياض، حيث نُعيد تعريف معنى الضيافة. هذا المكان مصمم ليكون ملاذًا للهدوء والصحة الشاملة. حيث نهدف إلى تقديم تجربة استثنائية تغذي الروح والجسد، والتي تنعكس في كل ركن من أركان الفندق، بدءًا من الإقامات الفاخرة، وصولاً إلى العلاجات المبتكرة وخيارات الطعام الصحية. كما أود أن أشكر فريقنا المتميز وشركائنا في تحقيق هذه الرؤية. مترقبين بفارغ الصبر استقبال الضيوف في رحلتهم نحو العافية.”

وصمم فندق كور الذي سيقع بالقرب من منطقة “بزنس بارك” الجديدة، خصيصًا للمسافرين الذين يتطلعون إلى تجارب صحية فريدة. حيث يتجلى التزام الفندق بالصحة في كل جانب من جوانبه، من أحدث مرافق اللياقة البدنية إلى برامج الصحة الشخصية ونطاق واسع من خيارات الطعام المغذية.

ومن المزايا التي سيتمتع بها الفندق المصنف بخمسة نجوم، مرافق اللياقة البدنية ذات المستوى العالمي، مع مجموعة متنوعة من دروس اللياقة البدنية، بما في ذلك اليوغا، والبيلاتيس، والتدريبات عالية الكثافة (HIIT) تحت إشراف أفضل المدربين، وبرامج الصحة الشخصية، حيث يمكن الاستمتاع ببرامج صحية مُصممة خصيصًا لتلبية الاحتياجات الفردية، من استشارات التغذية إلى جلسات التأمل الموجهة التي تساعدك على تحقيق توازن جسدي وعقلي.

وفيما يتعلق بالطعام، يقدم الفندق خيارات طعام صحية ولذيذة، ووجبات مغذية وشهية تُعد بمكونات طازجة من مصادر محلية، مع خيارات متنوعة تناسب جميع الأذواق، بما في ذلك الأطباق النباتية والخالية من الغلوتين.

كما يقدم مساحات للاسترخاء والتعافي، في سبا الفندق المذهل، مع الاستمتاع بسباحة منعشة في حمام السباحة، واستعادة النشاط بعد ذلك في غرف مريحة ورحبة.

ويُمثل فندق كور خطوة استراتيجية جديدة ضمن مجموعة كور للاستثمار، المعروفة بتقديمها تجارب ضيافة فاخرة وبرامج صحية مبتكرة.

ويمثل افتتاح فندق كور في الرياض بداية فصل جديد من خطة توسع جريئة، حيث تسعى العلامة التجارية للنمو السريع على المستويين الإقليمي والدولي لتلبية الطلب المتزايد على الضيافة الصحية.

وتُعيد شركة كور لايف تعريف مفهوم الفخامة في قطاع الضيافة والصحة، من خلال تقديم تجارب استثنائية مصممة بعناية، مع التزام عميق بالاستدامة. كل جانب من جوانب الإقامة مُعد خصيصًا لضمان أن تكون صديقة للبيئة. سواء كنت تبحث عن الاسترخاء أو التجديد أو التحول الشخصي، توفر لك شركة كور تجربة فريدة حيث تلتقي الرفاهية بالأصالة.