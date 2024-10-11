مانشيني: هدفنا التأهل للمونديال

أكد المدير الفني للمنتخب الوطني روبرتو مانشيني، أن اليابان فريق قوي، مشيرا إلى أنهم لعبوا مباراة جيدة أمام أحد أفضل الفرق في آسيا.
وخسر المنتخب الوطني مباراته أمام ضيفه الياباني بهدفين دون رد، في المباراة التي جرت بينهما بملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية “الجوهرة المشعة” في جدة، مساء الخميس، ضمن منافسات الجولة الثالثة من المرحلة الختامية لتصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026.
وقال مانشيني في المؤتمر الصحفي بعد المباراة: “لم نخلق الكثير من الفرص أمام اليابان وكان يجب علينا فعل ذلك”.
وأضاف: “كنا نعلم أن منتخب اليابان مرشح كبير لتصدر المجموعة وسنلعب مع أستراليا على تحقيق المركز الثاني “.
وتابع: “لا نعيش في الماضي، المهم التأهل بغض النظر عن الترتيب، قبل 3 سنوات كان الحال مختلفا، من الممكن أن اللاعبين كانوا يلعبون أكثر أو أصغر سنا، نحن نتعامل مع اللحظة الحالية بالوضع الحالي”.
الخسارة تسببت في تراجع الأخضر السعودي إلى المركز الثالث برصيد 4 نقاط، بينما حافظ المنتخب الياباني على الصدارة بـ 9 نقاط والعلامة الكاملة.
صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي.
وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م
(البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م