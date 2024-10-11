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حمدالله يعزز صفوف الشباب أمام النصر
الرياضة

حمدالله يعزز صفوف الشباب أمام النصر

صحيفة البلادaccess_time8 / ربيع الآخر / 1446 هـ      11 أكتوبر 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- الرياض

استعاد فريق الكرة الأول بنادي الشباب خدمات المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله، بعد التعافي من الإصابة التي تعرض لها.

وغاب حمدالله عن مباريات الشباب الماضية بداعي الإصابة، قبل أن يعود للمشاركة في التدريبات الجماعية لفريقه أمس الخميس.

ويستعد الشباب لمواجهة النصر في الثامن عشر من أكتوبر الجاري، في أحد ديربيات الرياض، بمنافسات الجولة الـ 7 من دوري روشن.

وانضم حمدالله إلى صفوف “الليوث” قادمًا من الاتحاد في “الميركاتو” الصيفي الماضي.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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