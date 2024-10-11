الرياضة

تصفيات أمم أفريقيا| منتخب مصر يتغلب على موريتانيا بثنائية

صحيفة البلادaccess_time8 / ربيع الآخر / 1446 هـ      11 أكتوبر 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

محمود العوضي- جدة
حسم منتخب مصر صدارة المجموعة الثالثة في تصفيات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025 المففر إقامتها في المغرب، بعد الفوز على منتخب موريتانيا بثنائية نظيفة، ضمن منافسات الجولة الثالثة.

بهذا الفوز، تصدر «الفراعنة» المجموعة برصيد 9 نقاط من الفوز على الرأس الأخضر وبوتسوانا وموريتانيا.

سجل محمود حسن تريزيجيه الهدف الأول في الدقيقة 69، وعزز محمد صلاح تقدم منتخب مصر بالهدف الثاني في الدقيقة 79.

وسيلتقي المنتخبان مجددًا يوم الثلاثاء المقبل في الجولة الرابعة من التصفيات بالعاصمة الموريتانية نواكشوط.

 

 

 

 

 

 

 

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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