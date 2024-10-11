تصفيات أمم أفريقيا| منتخب مصر يتغلب على موريتانيا بثنائية

محمود العوضي- جدة
حسم منتخب مصر صدارة المجموعة الثالثة في تصفيات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025 المففر إقامتها في المغرب، بعد الفوز على منتخب موريتانيا بثنائية نظيفة، ضمن منافسات الجولة الثالثة.
بهذا الفوز، تصدر «الفراعنة» المجموعة برصيد 9 نقاط من الفوز على الرأس الأخضر وبوتسوانا وموريتانيا.
سجل محمود حسن تريزيجيه الهدف الأول في الدقيقة 69، وعزز محمد صلاح تقدم منتخب مصر بالهدف الثاني في الدقيقة 79.
وسيلتقي المنتخبان مجددًا يوم الثلاثاء المقبل في الجولة الرابعة من التصفيات بالعاصمة الموريتانية نواكشوط.
محمود تريزيغيه يفتتح التسجيل للمنتخب المصري ⚽️🇪🇬#تصفيات_كأس_أمم_إفريقيا pic.twitter.com/zWNce9oLuc
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) October 11, 2024
محمد صلاح يضيف الهدف الثاني للمنتخب المصري ⚽️🔥#تصفيات_كأس_أمم_إفريقيا pic.twitter.com/qVw5qfVyDO
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) October 11, 2024