المحليات

الجوازات تؤكد أهمية إكمال تنفيذ الخدمات الإلكترونية بعد سداد الرسوم

صحيفة البلادaccess_time8 / ربيع الآخر / 1446 هـ      11 أكتوبر 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة : البلاد

أكدت المديرية العامة للجوازات، أهمية إكمال تنفيذ الخدمات الإلكترونية عبر منصة وزارة الداخلية الإلكترونية (أبشر – أبشر أعمال) وبوابة مقيم، بعد إجراء عملية السداد، موضحةً أن سداد رسوم الخدمات فقط لا يعني تنفيذ الخدمة وإنجازها.
ودعت المواطنين والمقيمين إلى الاستفادة من خدماتها الإلكترونية دون الحاجة لمراجعة مقار الجوازات، مثل خدمة إصدار وتجديد الجواز السعودي وخدمة إصدار وتجديد الإقامة وخدمة إصدار تأشيرة الخروج والعودة وتأشيرة الخروج النهائي، وخدمة تواصل، التي تُمكّن المستفيدين من تقديم طلبات إنجاز معاملاتهم التي تعذر تنفيذها إلكترونيًا.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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