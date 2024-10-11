الجوازات تؤكد أهمية إكمال تنفيذ الخدمات الإلكترونية بعد سداد الرسوم

جدة : البلاد

أكدت المديرية العامة للجوازات، أهمية إكمال تنفيذ الخدمات الإلكترونية عبر منصة وزارة الداخلية الإلكترونية (أبشر – أبشر أعمال) وبوابة مقيم، بعد إجراء عملية السداد، موضحةً أن سداد رسوم الخدمات فقط لا يعني تنفيذ الخدمة وإنجازها.

ودعت المواطنين والمقيمين إلى الاستفادة من خدماتها الإلكترونية دون الحاجة لمراجعة مقار الجوازات، مثل خدمة إصدار وتجديد الجواز السعودي وخدمة إصدار وتجديد الإقامة وخدمة إصدار تأشيرة الخروج والعودة وتأشيرة الخروج النهائي، وخدمة تواصل، التي تُمكّن المستفيدين من تقديم طلبات إنجاز معاملاتهم التي تعذر تنفيذها إلكترونيًا.