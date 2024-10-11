الألعاب السعودية| زينب والخزعل والقيصوم أبطالًا لرفع الأثقال

توج الأستاذ محمد الحربي رئيس الاتحاد السعودي لرفع الأثقال، الفائزين والفائزات في 3 أوزان (رجال وشباب وسيدات) من منافسات رفع الأثقال، ضمن دورة الألعاب السعودية (الثالثة) 2024 التي اختتمت اليوم الجمعة في بوليفارد 4، بحضور خالد مهلهل رئيس الاتحاد الإفريقي وعضو المكتب التنفيذي للإتحاد الدولي لرفع الأثقال، وخوسية خونيونس رئيس اتحاد بان أمريكا لرفع الأثقال، وانطونيو كونفينيتي رئيس الاتحاد الأوربي لرفع الأثقال، عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي، وخوسية خونيونس رئيس الاتحاد الأمريكي لرفع الأثقال.
وحصدت زينب الزقرتي (الاتحاد) ذهبية وزن +76 كجم للسيدات، ونالت انا كيلا (الهلال) الفضية، فيما ذهبت البرونزية لفاطمة المحيميد (الاتحاد) ، فيما حقق علي الخزعل( الطرف) ذهبية وزن 109 كجم للرجال، وفاز عبدالله محمد بالميدالية الفضية، ونال سامي العثمان (الطرف) الميدالية البرونزية).
ونال عبدالله القيصوم (العلا) ذهبية +89 للشباب، وذهبت الميدالية الفضية أحمد ال مهدي ( العلا)، وفاز بالميدالية البرونزية جواد العتيق (الهدى).
صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي.
وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م
(البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م