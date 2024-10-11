الرياضة

الألعاب السعودية| الأخضر ينتزع ذهبية الكريكت

صحيفة البلادaccess_time8 / ربيع الآخر / 1446 هـ      11 أكتوبر 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- الرياض

توج صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل آل سعود، رئيس الاتحاد السعودي للكريكت، الفائزين بمنافسات الكريكت (رجال وسيدات) التي أقيمت ضمن دورة الألعاب السعودية في نسختها الثالثة، وذلك بملعب نادي الرياض، بحضور نائبه نواف بن معيض العتيبي.

ففي فئة الرجال، توج الفريق الأخضر بالمركز الأول والميدالية الذهبية بعد تغلبه على الفريق الأصفر الذي نال الفضية، فيما ذهبت البرونزية من نصيب الفريق الأزرق.

وفي فئة السيدات، حقق الفريق الأزرق المركز الأول والميدالية الذهبية، بينما حصل الفريق الرمادي على الميدالية الفضية، وذهبت الميدالية البرونزية إلى الفريق الأصفر.

 

 

 

 

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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