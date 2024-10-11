الألعاب السعودية| الأخضر ينتزع ذهبية الكريكت

البلاد- الرياض
توج صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل آل سعود، رئيس الاتحاد السعودي للكريكت، الفائزين بمنافسات الكريكت (رجال وسيدات) التي أقيمت ضمن دورة الألعاب السعودية في نسختها الثالثة، وذلك بملعب نادي الرياض، بحضور نائبه نواف بن معيض العتيبي.
ففي فئة الرجال، توج الفريق الأخضر بالمركز الأول والميدالية الذهبية بعد تغلبه على الفريق الأصفر الذي نال الفضية، فيما ذهبت البرونزية من نصيب الفريق الأزرق.
وفي فئة السيدات، حقق الفريق الأزرق المركز الأول والميدالية الذهبية، بينما حصل الفريق الرمادي على الميدالية الفضية، وذهبت الميدالية البرونزية إلى الفريق الأصفر.