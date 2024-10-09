مانشيني: منتخب اليابان قوي.. ولكن هدفنا الفوز فقط

المالكي: نتطلع لكتابة التاريخ

محمود العوضي- جدة

تصوير- زياد القحطاني

أكد الإيطالي روبرتو مانشيني، مدرب المنتخب الوطني، أن الأخضر السعودي استعد جيدا لمواجهة اليابان، وذلك في المؤتمر الصحفي الخاص باللقاء، الذي أقيم اليوم الأربعاء.

ويستضيف الأخضر السعودي منتخب اليابان مساء غدٍ الخميس، في ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، في إطار منافسات الجولة الثالثة من المرحلة الأخيرة للتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وقال مانشيني: “قبل التحدث عن لقاء الغد، أتمنى الشفاء العاجل للاعب فهد المولد بعد الحادث الذي تعرض له”.

وعن مباراة اليابان قال: “سنواجه واحدًا من أقوى المنتخبات الآسيوية، وسنسعى جاهدين لتحقيق الانتصار، السيناريو الأفضل لنا هو التسجيل مبكرًا والحفاظ على نظافة شباكنا”.

وأضاف: “نعاني من مشكلة، ألا وهي عدم مشاركة 50 أو 60 % من اللاعبين السعوديين مع أنديتهم بشكل أساسي في الفترة الماضية لوجود 8 محترفين أجانب”.

وواصل مانشيني تصريحاته: “سنفتقد للاعب مهم هو محمد كنو خلال مباراة اليابان، بعد قرار فيفا بإيقافه لمدة 3 مواجهات قادمة للأخضر”.

وعن سبب استبعاد علي البليهي من قائمة مباراتي اليابان والبحرين أكد مانشيني أن القرار فني، وأن اللاعب ليس في مستواه المعهود خلال الفترة الأخيرة.

وعن سبب خوض المنتخب الوطني مبارياته في جدة قال مانشيني:” الحرارة هنا والرطوبة تؤثر بالسلب على المنافسين”.

وأتم الإيطالي تصريحاته مطالبًا بالمزيد من الدعم الجماهيري في المباراة القادمة من أجل تحقيق الفوز وقطع خطوة هامة نحو بلوغ نهائيات كأس العالم 2026.

من جهته، أكد عبدالإله المالكي، لاعب المنتخب الوطني السعودي، على أهمية مواجهة اليابان في مشوار الأخضر بتصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

وقال المالكي: “سنسعى جاهدين لتحقيق الفوز وسنبذل قصارى جهدنا لإسعاد الجماهير”.

واختتم تصريحاته: “جميع لاعبي المنتخب الوطني؛ الصغار منهم أو أصحاب الخبرات الطويلة، يتطلعون لكتابة التاريخ بقميص الأخضر وتخليد أسمائهم”.