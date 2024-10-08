رئيس الجامعة السعودية الإلكترونية: ذكرى البيعة تحمل في طياتها إنجازات عظيمة

البلاد – القصيم

أكد رئيس الجامعة السعودية الإلكترونية الدكتور محمد بن يحيى مرضي، أن المملكة شهدت منذ مبايعة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – إنجازات متنوعة في مختلف المجالات، عبر مشاريع تنموية تسهم في بناء الوطن وتنميته، ما يضعها بين دول العالم المتقدمة.

وقال: “نحتفل بمناسبة تاريخية غالية وذكرى وطنية عزيزة على قلوبنا تحمل بطياتها صفحات من الفخر والاعتزاز، بما تحقق على مدى عقد من الزمن من قفزات وإنجازات تنموية استثنائية -غير مسبوقة- في مختلف جوانب الحياة، والتي أثمرت بفضل من الله إلى تحقيق منجزات ونجاحات باهرة في ارتقاء الوطن وازدهاره ونموه واستقراره، بمنجزات شاهده وطموحات حاضرة انطلاقاً من رؤية وطنية شاملة لتصبح المملكة نموذجاً رائداً في النمو والتطور ليزهر الوطن بمكانة رفيعة على مستوى العالم، وأسأل المولى العلي القدير أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز- حفظه الله- وسمو ولي عهده الأمين لمواصلة مسيرة الخير والبناء والازدهار لهذا الوطن الغالي”.