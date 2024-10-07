بعد إضافة 5 مناطق جديدة.. “موسم الرياض” يطرح تذاكر منطقة “بوليفارد وورلد”

الرياض : البلاد

طرحت اليوم (الإثنين) تذاكر منطقة “بوليفارد وورلد” التي تعد واحدة من أكثر مناطق موسم الرياض إقبالاً وشعبية بين جمهور السياح من داخل المملكة وخارجها.

حيث يمكن للزوار البدء بشراء التذاكر من خلال منصة webook المخصصة لبيع تذاكر موسم الرياض.

وتفتتح المنطقة المتجددة دائماً أبوابها يوم الأحد الـ 13 من أكتوبر الجاري، بعد إجراء تحديث فيها لجهة التجارب والمناطق. حيث ستزداد مساحة المنطقة بـ 30 في المئة، مع زيادة عدد المناطق إلى 5 مناطق جديدة هي المملكة العربية السعودية، وتركيا وإيران وأفريقيا وكورشوفيل، ليصبح عدد المناطق الإجمالي 22 منطقة من عدة بلدان حول العالم، و300 مطعم ومقهى، وأكثر من 890 محل تجاري.

كما تم تطوير مناطق مصر وإسبانيا وإيطاليا مع إضافة 21 فعالية جديدة، تناسب جميع فئات الجمهور المتحمس، وعروض مسرحية ومتجولة من دول العالم.