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بعد إضافة 5 مناطق جديدة.. “موسم الرياض” يطرح تذاكر منطقة “بوليفارد وورلد”

صحيفة البلادaccess_time4 / ربيع الآخر / 1446 هـ       7 أكتوبر 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

الرياض : البلاد

طرحت اليوم (الإثنين) تذاكر منطقة “بوليفارد وورلد” التي تعد واحدة من أكثر مناطق موسم الرياض إقبالاً وشعبية بين جمهور السياح من داخل المملكة وخارجها.

حيث يمكن للزوار البدء بشراء التذاكر من خلال منصة webook المخصصة لبيع تذاكر موسم الرياض.

وتفتتح المنطقة المتجددة دائماً أبوابها يوم الأحد الـ 13 من أكتوبر الجاري، بعد إجراء تحديث فيها لجهة التجارب والمناطق. حيث ستزداد مساحة المنطقة  بـ 30 في المئة، مع زيادة عدد المناطق إلى 5 مناطق جديدة هي المملكة العربية السعودية، وتركيا وإيران وأفريقيا وكورشوفيل، ليصبح عدد المناطق الإجمالي 22 منطقة من عدة بلدان حول العالم، و300 مطعم ومقهى، وأكثر من 890 محل تجاري.

كما تم تطوير مناطق مصر وإسبانيا وإيطاليا مع إضافة 21 فعالية جديدة، تناسب جميع فئات الجمهور المتحمس، وعروض مسرحية ومتجولة من دول العالم.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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