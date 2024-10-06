“مركز البحوث والتواصل المعرفي” يختتم مشاركته في “كتاب الرياض”

الرياض : البلاد

شارك مركز البحوث والتواصل المعرفي في معرض الرياض الدولي للكتاب (2024م) بعدد من إصداراته وبحوثه وتقاريره ومجلاته.

وتضمنت الإصدارات التي عرضها جناح المركز بالمعرض (E-4) قائمة متنوعة من شتى الاختصاصات، منها الدراسات المعاصرة، والبحوث المحكّمة، والإصدارات الخاصة، والمعاجم، والتراثيات، والترجمات، والدراسات والتقارير، والدوريات.

واحتوى جناح المركز على عدد من إصداراته التي أحرزت جوائز في مجال التأليف والترجمة، من بينها كتاب الدكتورة دلال بنت مخلد الحربي الذي يحمل عنوان: المملكة العربية السعودية والأزمة الاقتصادية العالمية: الانعكاسات والحلول (1348-1352هـ / 1929-1933م)، الفائز بجائزة الملك عبدالعزيز للكتاب لعام 2019م، في دورتها الرابعة، في تخصص الكتب المتعلقة بتاريخ الملك عبد العزيز والمملكة العربية السعودية. وكذلك كتاب الأدب السري لمسلمي إسبانيا الأواخر لمؤلفته البوتوريكية الدكتورة لوثي لوبيث بارالت، الذي فازت ترجمته بجائزة الشيخ حمد للترجمة والتفاهم الدولي، في دورتها التاسعة في عام 2023م في فئة الترجمة من اللغة الإسبانية إلى اللغة العربية. وكتاب المشهد الموريسكي لمؤلفه الدكتور حسام الدين شاشية، الفائز بجائزة الشيخ زايد للكتاب لعام 2024م في فرع المؤلف الشاب.

وعرض جناح المركز عدداً من الكتب المهتمة بالتراث واللغة العربية، جاء على رأسها قاموس العباب الزاخر واللباب الفاخر للصغاني، وكتاب سيرة محمد عبدالخالق عضيمة للدكتور تركي بن سهو العتيبي، إضافة إلى بعض كتب السيرة الغيرية، مثل كتاب محمد مكين علامة اللغة العربية الصيني لمؤلفه لي تشن تشونغ. وبعض المعاجم، مثل المعجم النوبي، والمعجم الهوساوي، والمعجم القبائلي، ومعجم تماشق الطارقي، كما ضم بعض الدراسات الأدبية، مثل كتاب قراءة سعودية في الرواية الصينية المعاصرة للدكتورة خيرية السقاف وآخرَين.

واشتملت قائمة الدراسات المعاصرة التي عرَضها الجناح على كتاب الإستراتيجية الروسية في الشرق الأوسط لكبير الباحثين بالمركز الدكتور عبدالله الفرج، والتحرير الصحفي والصحافة الإلكترونية للدكتور حسين حسن حسين، وحياة الأفغان في المهجر والعرب في إيران للدكتور عائض آل ربيع، ومؤجج الثورات لانشراح سعدي، وريادة الأعمال لعبدالملك المخلافي، والرسائل الجامعية في الوقف للدكتور أمين سيدو، والحرب التجارية الأمريكية الصينية لمحمد الصادق، واقتصاد المعرفة لأبو بكر سلطان أحمد، والعلاقات السعودية الدولية لإبراهيم المطرف، وحقوق الإنسان في ضوء مقاصد الشريعة للدكتور مسفر القحطاني، والدبلوماسية الشعبية للدكتور حسين محمد الحسن وأسامة الزيني، وإدارة الخطر والتأمين لمحمد عبدالمولى عثمان، وغيرها.