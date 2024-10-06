“الأحوال المتنقلة” تقدم خدماتها في (36) موقعًا حول المملكة

الرياض : البلاد

تقدم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية خدماتها للرجال والنساء في (36) موقعًا حول المملكة، وذلك ضمن مبادرة ” نأتي إليك” التي تنفذها وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية للجهات الحكومية والخاصة، ومبادرة “موجودين” الموجهة لخدمة المحافظات والمراكز والقرى البعيدة عن مكاتب الأحوال المدنية.

وبدأت الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية بمنطقة القصيم بتقديم خدماتها اليوم للرجال في متوسطة مركز الفويلق لمدة ثلاثة أيام، وفي ابتدائية المنصورية بمدينة بريدة، ومتوسطة عمورية بمدينة بريدة لمدة يوم واحد لكل منهما، وللنساء في مجمع شري التعليمي بمحافظة عيون الجواء لمدة يومين، ويوم الاثنين تقدم الخدمة للرجال في ابتدائية ومتوسطة يحيى بن معين بمدينة بريدة لمدة يوم واحد، فيما تقدم الخدمة يوم الثلاثاء في متوسطة وثانوية ضليع رشيد بمحافظة النبهانية، وفي مركز سلام بمحافظة ضرية لمدة ثلاثة أيام لكل منهما، وفي ابتدائية ومتوسطة المريدسية بمدينة بريدة لمدة يوم، وللنساء في متوسطة وثانوية إمباري بمحافظة النبهانية لمدة يومين، وفي الثانوية العاشرة للبنات بمدينة بريدة، ويوم الأربعاء تقدم الخدمة للرجال في ابتدائية ومتوسطة الجديدات بمدينة بريدة، وللنساء في مجمع قصيباء التعليمي للبنات بمحافظة عيون الجواء، بينما تقدم الخدمة يوم الخميس للرجال في ابتدائية القاضي أبي يعلى، ومتوسطة عبدالله بن المبارك بمدينة بريدة لمدة يوم واحد لكل موقع.

وتقوم الوحدات المتنقلة بمنطقة مكة المكرمة بتقديم خدماتها اليوم للرجال والنساء في محافظة الكامل لمدة أسبوع، وللرجال مركز قيا، وفي هيئة الإذاعة والتلفزيون في جدة لمدة يوم لكل منهما، وللنساء في المدرسة المتوسطة والثانوية الأولى للبنات في مركز المظيلف لمدة يومين، ويوم الاثنين تقدم الخدمة للرجال في المدرسة الثانوية بمحافظة رابغ لمدة ثلاثة أيام، وفي مركز أبوراكة لمدة يوم، ويوم الثلاثاء تقدم الخدمة للنساء في المدرسة المتوسطة والثانوية الثانية بمركز المظيلف لمدة يومين، فيما تقدم الخدمة يوم الأربعاء للنساء في مقر الخطوط الجوية العربية السعودية بمدينة جدة، ويوم الخميس للرجال لمدة يوم واحد لكل منهما.

وتقدم الوحدات المتنقلة بمنطقة الجوف خدماتها اليوم للنساء في الابتدائية السابعة للبنات بمحافظة دومة الجندل لمدة يومين، ويوم الثلاثاء تقدم الخدمة للرجال في ابتدائية ميقوع ومتوسطة معاوية بن ابي سفيان بمركز ميقوع بمحافظة طبرجل، وللنساء في ابتدائية ومتوسطة وثانوية ميقوع للبنات بمركز ميقوع لمدة ثلاثة أيام لكل منهما، وابتدائية الوادي والبحيرات للبنات بمحافظة دومة الجندل لمدة يومين.

وفي منطقة عسير تقوم الوحدات المتنقلة بتقديم خدماتها اليوم للرجال والنساء في مركز الثنية بمحافظة بيشة لمدة يومين، وللرجال في مركز عمق بمحافظة البرك لمدة ثلاثة أيام.

وتقدم الوحدات المتنقلة بمنطقة الباحة خدماتها اليوم للرجال في مدرسة ثانوية خالد بن الوليد بمدينة الباحة لمدة يومين، ويوم الاثنين تقدم الخدمة للنساء في مدرسة صفيه بنت شيبه ببنى سالم بمحافظة بلجرشي، ويوم الثلاثاء تقدم الخدمة للرجال في متوسطة وثانوية الأمير مشاري للبنين بنخال بمحافظة المندق لمدة ثلاثة أيام لكل منهما، فيما تقدم الخدمة يوم الخميس للرجال والنساء في بلدية محافظة العقيق لمدة يوم واحد.

وتقدم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية خدماتها اليوم للرجال والنساء في مركز اليتمة بمحافظ وادي الفرع بمنطقة المدينة المنورة لمدة أسبوع، ويوم الاثنين تقدم الخدمة للنساء في المدرسة المتوسطة الثالثة للبنات بمحافظة رفحاء بمنطقة الحدود الشمالية لمدة يوم واحد، فيما تقدم الخدمة يوم الثلاثاء للرجال والنساء في دار الرعاية الاجتماعية بمدينة الدمام بالمنطقة الشرقية، وفي جامعة نجران بمنطقة نجران لمدة يومين لكل منهما.

وتوفر الوحدات المتنقلة للمستفيدين والمستفيدات خدمات السجل المدني كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وتجديدها وبدل تالف عنها.

وتعد الخدمات المتنقلة من أبرز وسائل تقديم الخدمة الميدانية في الأحوال المدنية، بما تقدمه من تسهيلات لعموم المستفيدين من الرجال والنساء، وتسهم في اختصار الوقت وتقليل الجهد على المستفيدين.