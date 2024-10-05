“البيئة” تصدر أول ترخيص تشغيلي لمشروع زراعي تجاري بتقنية “الأيروبونيك”

الرياض : البلاد

أصدرت وزارة البيئة والمياه والزراعة، أول ترخيص تشغيلي لمشروع زراعي تجاري الأول من نوعه في الشرق الأوسط بتقنية “الأيروبونيك”؛ بطاقة إنتاجية تجارية ستسهم في تغطية احتياجات الأسواق المحلية من المنتجات الزراعية المستهدفة بشكل مستدام.

سلم الرخصة وكيل الوزارة للزراعة المهندس أحمد العيادة، بحضور ممثلي تحالف شركات محلية وعالمية يشمل؛ مجموعة أسواق التميمي (السعودية)، ومجموعة ميتسوي (اليابان)، ومجموعة زيرو (إيطاليا)، وسيقدم التحالف عبر شركة الكثبان الخضراء Green Dunes، حلولًا زراعية حديثة معتمدة على التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي، لتلبية احتياجات المملكة من المنتجات الزراعية، والإسهام في بناء مستقبل زراعي مستدام، تحقيقًا للإستراتيجية الوطنية للزراعة، ومستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأوضحت الوزارة، أن الشركة أنهت المرحلة الأولى بإنشاء مزرعة لإنتاج عدد من أصناف الخضروات، معتمدة على “تقنية الأيروبونيك”، التي تتميز بتوفير (95%) من استهلاك المياه مقارنة بطرق الزراعة التقليدية، وتعمل على إنتاجية مستدامة على مدار العام، بجانب استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، وأتمتة في كافة مراحل الإنتاج بنظام مراقبة ومؤشرات أداء.