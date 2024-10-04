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شاهد| الخليج يعبر الخلود بهدف ” السالم”
الرياضة

شاهد| الخليج يعبر الخلود بهدف ” السالم”

صحيفة البلادaccess_time1 / ربيع الآخر / 1446 هـ       4 أكتوبر 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- جدة

حقق فريق الخليج فوزًا غاليًا على نظيره الخلود بهدف وحيد، في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الجمعة، ضمن  منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين.

سجل اللاعب عبدالله السالم الهدف الأول لفريق الخليج في الدقيقة 66.

أشهر حكم المباراة البطاقة الصفراء لثنائي الخلود أليو ديانغ في الدقيقة 10، وعبدالرحمن السفري في الدقيقة 13، كما حصل لاعب الخليج عبدالله الفهد على بطاقة صفراء في الدقيقة 40.

بهذا الفوز،رفع الخليج رصيده إلى 7 نقاط في المركز الثاني عشر، بينما تجمد رصيد الخلود عند 4 نقاط في المركز الخامس عشر.

 

 

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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