شاهد| الخليج يعبر الخلود بهدف ” السالم”

البلاد- جدة
حقق فريق الخليج فوزًا غاليًا على نظيره الخلود بهدف وحيد، في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين.
سجل اللاعب عبدالله السالم الهدف الأول لفريق الخليج في الدقيقة 66.
أشهر حكم المباراة البطاقة الصفراء لثنائي الخلود أليو ديانغ في الدقيقة 10، وعبدالرحمن السفري في الدقيقة 13، كما حصل لاعب الخليج عبدالله الفهد على بطاقة صفراء في الدقيقة 40.
بهذا الفوز،رفع الخليج رصيده إلى 7 نقاط في المركز الثاني عشر، بينما تجمد رصيد الخلود عند 4 نقاط في المركز الخامس عشر.
هدددددف!⚽
عبدالله السالم يفتتح التسجيل للخليج⚽🔥
الخليج 1 × 0 الخلود#دوري_روشن_السعودي#الخليج_الخلود | #SSC pic.twitter.com/yCA01A4YyP
— SSC (@ssc_sports) October 4, 2024