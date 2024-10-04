الرياضة في الجولة السادسة من دوري يلو.. البكيرية يستضيف الطائي.. والعربي يواجه العين

حائل- خالد الحامد

تُفتتح اليوم الجمعة مباريات الجولة السادسة من دوري يلو لأندية الدرجة الأولى بمواجهتين؛ حيث يلتقي البكيرية مع الطائي، والعربي مع العين. البكيرية VS الطائي

على ملعبه، يستقبل البكيرية ضيفه الطائي في مباراة مهمة للفريقين. البكيرية لم يحقق الفوز حتى الآن، فقد تعادل في مباراتين، وخسر ثلاثًا، ويمتلك نقطتين في المركز الأخير، وهذه المباراة فرصة له للعودة. أما الطائي فيسعى للفوز وتعزيز رصيده النقطي، والبحث عن مركز متقدم في سلم الترتيب؛ حيث يتواجد في المركز السابع برصيد 7 نقاط، وهو قادم من فوز على أحد. العربي VS العين

على استاد التعليم بعنيزة، يستقبل فريق العربي ضيفه القادم من الباحة فريق العين. صاحب الأرض ما يزال يقدم مستويات متفاوتة، ويتواجد في المركز الـ 11 برصيد5 نقاط، ويسعى للاستفادة من عاملي الأرض والجمهور وتحقيق الانتصار، وهو قادم من خسارة كبيرة من الجبيل. أما العين فتعادل في المباراة الماضية مع البكيرية، ويسعى لاستعادة توازنه وتحقيق نقاط المباراة، حيث يملك الفريق 6 نقاط بالمركز الثامن.