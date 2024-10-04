انطلاق أول نسخة لدوري الدرجة الثانية للسيدات بمشاركة 25 فريقًا

البلاد- جدة أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم، عن إطلاق أول نسخة لدوري الدرجة الثانية للسيدات، والذي سيبدأ في 1 نوفمبر المقبل، بمشاركة 25 فريقًا، كما يمثل هذا الدوري خطوة جديدة ومهمة في دعم كرة القدم النسائية في المملكة.

وتتنافس الفرق في دور المجموعات بطريقة التجمع مناطقيًّا؛ حيث تتم إقامة مباريات المجموعة بنظام الدوري من دورين “ذهاب وإياب”، وسيتأهّل ثمانية فرق إلى المرحلة النهائية، والتي تضم الخمسة أصحاب المركز الأول وأفضل ثلاثة من أصحاب المركز الثاني.

وتقام الأدوار النهائية بطريقة التجمع، بدءًا من دور الثمانية بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة؛ حيث يتأهّل صاحب المركز الأول والثاني في الأدوار النهائية إلى دوري الدرجة الأولى للموسم المقبل.

وتُعدّ الجوائز المالية جزءًا من حوافز الفرق المشاركة؛ حيث ستحصل الفرق الفائزة على جوائز مالية كالتالي: المركز الأول 400,000 ريال سعودي، المركز الثاني 300,000 ريال سعودي، المركز الثالث 100,000 ريال سعودي.