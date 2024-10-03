بمشاركة أكثر من 1000 مستثمر و 60 شركة ناشئة .. فرص استثمارية يتيحها ملتقى الصحة العالمي في منتدى المستثمرين

الرياض : البلاد

تحت شعار “استثمر في الصحة”؛ تنطلق قريبًا أعمال النسخة السابعة من ملتقى الصحة العالمي خلال الفترة من 21 إلى 23 أكتوبر 2024م، في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات في ملهم شمال مدينة الرياض، برعاية وزارة الصحة، وبدعم من برنامج تحول القطاع الصحي، وبتنظيم من شركة تحالف المشروع المشترك بين الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز، وشركة إنفورما العالمية، وصندوق الفعاليات الاستثماري.

ويأتي الملتقى هذا العام بالعديد من الفرص الاستثمارية وذلك بمشاركة أكثر من 1,000 مستثمر، وأكثر من 60 شركة ناشئة، ومجموعة كبيرة من رواد الأعمال، حيث يضم منتدى المستثمرين الذي يسلط الضوء على الفرص الاستثمارية في القطاع الصحي، كما يوفر صالات خاصة تجمع المستثمرين والشركات في مكان واحد.

ويقدم الملتقى خلال أيامه مسابقة “رؤية الجيل القادم” المخصصة للشركات الناشئة بجوائز مالية تتعدى 100,000 ريال، بدعم من Startups Magazine، حيث تشمل المسابقة الشركات الناشئة التي يقل عمرها عن 5 أعوام، وعدد موظفيها عن 25 موظف، ومن المقرر أن ينطلق نصف النهائي في أول يومين من الملتقى بحيث تكون النهائيات في اليوم الأخير، وسيحصل الفائزين على جناح في النسخة الثامنة من ملتقى الصحة العالمي، إلى جانب تعاون 18جهة حكومية وشبه حكومية لتمكين الابتكار في المجال، وتضم لجنة التحكيم نخبة من الخبراء وهم: “رينيتا داس” الشريك ونائب الرئيس الأول لشركة Frost & Sullivan، و”أحمد عبد الوهاب” المؤسس والرئيس التنفيذي ورئيس الابتكار لشركة Next Arabia، و”بيلار فرنانديز هيرميدا” المؤسس والمدير الإداري لشركة i-Expand، و”كريستينا بودنار” مستشارة السياسة الرقمية لشركة Native Trust Consulting، و”د. محمد الحمالي” مدير إدارة الابتكار وتطوير الأعمال في مركز تميز الصحة الرقمي.

الجدير بالذكر أن ملتقى الصحة العالمي يعد الملتقى الأسرع نموًا في القطاع الصحي على مستوى العالم، ووجهة جاذبة للاستثمارات المحلية والدولية في القطاع الصحي.