كاسبرسكي تطلق خدمة متطورة لتقييم أمن الأنظمة الصناعية في السعودية

الرياض – البلاد

أعلنت كاسبرسكي عن إطلاق خدمة تقييم أمن أنظمة التحكم الصناعي (ICS)، مما يضع معياراً جديداً لحماية البنية التحتية الصناعية الحيوية في المملكة العربية السعودية. يعكس الإطلاق التزام كاسبرسكي بقيادة الجهود في مجال الأمن السيبراني لأنظمة التحكم الصناعي، ويؤكد امتثالها للإرشادات و اللوائح الأمنية المحلية، ويبرز خبرتها الرائدة البالغة 15 عاماً في مجال التقنية التشغيلية وأمن أنظمة التحكم الصناعي.

صُممت خدمة تقييم أمان أنظمة التحكم الصناعي من كاسبرسكي لفحص ومعالجة نقاط الضعف في كل طبقة من أنظمة التحكم الصناعية، بدايةً من الأمان المادي والشبكي، وانتهاءً بالثغرات الخاصة بالموردين داخل مكونات أنظمة التحكم الصناعي، مثل أنظمة التحكم الإشرافي وتحصيل البيانات (SCADA). يتضمن فريق كاسبرسكي مختبري اختراق، ومبرمجي هندسة عكسية، وخبراء أمن أنظمة التحكم الصناعي، ومتخصصي أمن الشبكات، ويعملون جميعاً على تحديد وتقييم المخاطر وأسطح الهجوم، مما يوفر للعملاء رؤى واضحة، وقابلة للتنفيذ، وفهماً شاملاً لموقفهم الأمني. توفر التقارير التفصيلية، والمُصممة خصيصاً لمراكز العمليات الأمنية (SOCs)، خارطة طريق سهلة المتابعة تتضمن الطوابع الزمنية، والأساليب المُستخدمة، وتوصيات كشف مخصصة.

كشفت أحدث إحصائيات كاسبرسكي عن مشهد واعد، فقد تصدرت المملكة ترتيب البلدان الأقل تعرضاً للهجمات في المنطقة خلال الربع الثاني من عام 2024، حيث كانت مستويات التعرض أقل بشكل ملحوظ من المتوسط الإقليمي. ومع ذلك، أظهرت قطاعات مثل الإنشاءات، والنفط والغاز، وأتمتة البناء، ثغرات أكثر. وترتبط التهديدات الأساسية بسلوكيات الموظفين غير الآمنة، وخاصةً أولئك الذين يحاولون الوصول لموارد الإنترنت المحظورة من حواسيب التقنية التشغيلية، مما يعرضهم لنصوص خبيثة وصفحات تصيدية. كما تشير الإحصائيات لارتفاع عدد برمجيات التجسس بشكل كبير خلال الأشهر الستة الماضية، مما يؤكد الحاجة لتدابير أمنية قوية للتقنية التشغيلية.

قال محمد هاشم، المدير العام لدى كاسبرسكي في المملكة العربية السعودية والبحرين: «نحن متحمسون لتقديم خبرتنا العالمية في تقييمات أمن التقنية التشغيلية وأنظمة التحكم الصناعي للمنطقة، بما يتوافق مع المعايير المحلية. ويتمتع الفريق السعودي بدعم جيد من الخبرة الراسخة لدى كاسبرسكي، وهو ما أعتقد أنه دليل حقيقي على التزامنا بدعم المواهب المحلية والاستثمار فيها. ولا يكتفي توسعنا بوضع معايير جديدة في مجال الأمن الصناعي فقط، بل يدعم كذلك الرؤية الاستراتيجية للمملكة لقطاع صناعي آمن ومرن.»